Η σκυτάλη περνά στους Nick Cave & The Bad Seeds στην Πλατεία Νερού!

Χθες το βράδυ στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, ο Jean-Michel Jarre παρουσίασε μια από τις πιο ολοκληρωμένες οπτικοακουστικές εμπειρίες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, μια πανδαισία ήχου και εικόνας που αποτύπωσε με ακρίβεια την εξέλιξη της σκηνής τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Το set του περιλάμβανε κομμάτια-σταθμούς της πορείας του (Oxygene (Part 4), Equinoxe (Part 4), Magnetic Fields (Part 2), Rendez-Vous 4, μεταξύ άλλων) και υπενθύμισε ότι παραμένει μία από τις πιο καινοτόμες φωνές του κόσμου της μουσικής.

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Προηγήθηκε ο Sébastien Tellier, ανοίγοντας τη βραδιά με την πιο εσωτερική αλλά σταθερά χαρακτηριστική αισθητική του, λειτουργώντας ως ιδανική μετάβαση προς το απαράμιλλο υπερθέαμα του Jarre.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού με δύο ακόμη σημαντικά ονόματα.

Ο Nick Cave επιστρέφει με τους The Bad Seeds για ένα εκτεταμένο set διάρκειας έως 2,5 ωρών, ενώ ο Baxter Dury θα ανοίξει τη βραδιά με extended set, έχοντας στις αποσκευές του έναν από τους πιο ιδιαίτερους δίσκους του 2025, το εθιστικό Allbarone.

To setlist της συναυλίας του Jean-Michel Jarre στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Countdown

The Opening

Oxygène 2

Équinoxe 4

Les Chants Magnétiques 2

Stardust

Quatrième Rendez-Vous

Robots Don’t Cry (Movement 3)

Arpegiateur

Révolution Industrielle 2

Zoolookologie

Epica - Oxygene

Brutalism

The Architect

Sex in the Machine