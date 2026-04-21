Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ έδωσαν οι κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας, ανταποκρινόμενοι μαζικά στη Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο ύψους 5 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε επτά φορές, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση να φτάνει τα 35 εκατ. ευρώ, έναντι του αρχικού στόχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαδικασίας, η κατανομή των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αναλογικά (pro rata), όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της πρόσκλησης, αντανακλώντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους κατοίκους που πληρούσαν το κριτήριο εντοπιότητας.

Η έκδοση υλοποιήθηκε μέσω της 100% θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σε συνέχεια της δέσμευσης που είχε αναλάβει ο Όμιλος κατά την παρουσίαση του στρατηγικού του πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025.

Το ομόλογο αφορά έως 50.000 κοινές ονομαστικές άυλες ομολογίες, με εγγύηση κάλυψης από τη μητρική εταιρεία σε περίπτωση μη πλήρους διάθεσης.

Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας διαμορφώθηκε στα 100 ευρώ, με ελάχιστη συμμετοχή τις πέντε και μέγιστη τις 250 ομολογίες. Η απόδοση είναι σταθερή στο 8% ετησίως, οδηγώντας σε συνολική αύξηση του αρχικού κεφαλαίου κατά 40% σε ορίζοντα πενταετίας, προ φόρων, ενώ η διάρκεια της έκδοσης ορίζεται επίσης στα πέντε έτη, με δυνατότητα επανέκδοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζα Πειραιώς, από τις 13 Μαρτίου έως τις 17 Απριλίου 2026, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση της μόνιμης κατοικίας τους στις δύο περιοχές.

Η πρωτοβουλία είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, κατά την παρουσίαση του συνολικού επενδυτικού σχεδίου σε εκδήλωση στον πρώην λιγνιτικό σταθμό Καρδιάς.

Το ευρύτερο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου, ύψους 5,75 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία έως πενταετία, στοχεύει στον μετασχηματισμό της Δυτικής Μακεδονίας σε έναν σύγχρονο ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο. Μεταξύ των βασικών έργων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μεγάλου data center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με προοπτική επέκτασης έως και 1.000 MW, καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας άνω των 2 GW και έργα αποθήκευσης 860 MW.

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου, έργα αποκατάστασης και αποσύρσεων, αλλά και σειρά παρεμβάσεων που φιλοδοξούν να αλλάξουν ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η υλοποίηση των έργων αναμένεται να δημιουργήσει έως και 20.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική φάση και περίπου 2.000 θέσεις κατά τη λειτουργία τους σε πλήρη ανάπτυξη.