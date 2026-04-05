Να σημειωθεί, ότι έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή εφόσον χρειαστεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (05/04) μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση ορειβάτη στην περιοχή του Αγίου Βλασίου στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το AgrinioPress, ο άνδρας προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο, ο οποίος αποκολλήθηκε και τον παρέσυρε σε δύσβατο σημείο, όπου παραμένει εγκλωβισμένος και τραυματισμένος.

Πρόκειται για τον προεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, που μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή.

Ο 56χρονος άνδρας έχει τραυματιστεί στο κεφάλι,το χέρι και το πόδι.

Την περιοχή προσπαθούν να προσεγγίσουν σωστικά συνεργεία από το Αγρίνιο ενώ ασθενοφόρο βρίσκεται ήδη σε αναμονή.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βλασίου καταθέτουν τα υπόλοιπα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.