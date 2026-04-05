Η επιχείρηση διήρκησε πολλή ώρα καθώς, λόγω του δύσβατου της περιοχής και των δυνατών ανέμων, δεν μπορούσε να προσεγγίσει ο πιλότος.

Μετά από πολλές προσπαθείες το ελικόπτερο κατάφερε να παραλάβει τον 56χρονο ορειβάτη, που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο, στον Άγιο Βλάσιο Αγρινίου, για να τον μεταφέρει στο Ρίο.

Όπως αναφέρει το agriniopress, χρειάστηκε να μεταφέρουν οι πυροσβέστες τον άτυχο άνδρα, μέσα στο βουνό, μέχρι να φτάσουν σε σημείο ώστε να τον παραλάβει το σούπερ πούμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από τον βράχο που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο.

Πρόκειται για τον προεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας που μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή. Ο 56χρονος άνδρας έχει τραυματιστεί στο κεφάλι,το χέρι και το πόδι.

