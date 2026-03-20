Η Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά το πρωί της Παρασκευής, καθώς μια λεπτή στρώση χιονιού κάλυψε μεγάλο μέρος του τοπίου, δημιουργώντας μια χειμωνιάτικη εικόνα.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τα καταφύγια της περιοχής, ο δρόμος παραμένει ανοιχτός, ενώ η θερμοκρασία βρίσκεται στους -3°C, καθιστώντας τις συνθήκες ιδιαίτερα ψυχρές.
Όσοι επιλέξουν να ανέβουν πεζοί προς τα καταφύγια δεν θα συναντήσουν χιόνι στα μονοπάτια, ωστόσο το κρύο είναι έντονο και απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία.
Το καταφύγιο Μπάφι καθώς και το Φλαμπούρι θα λειτουργήσουν σήμερα έως τις 21:00.
Για τη λειτουργία του τελεφερίκ, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται απευθείας από το καζίνο της Πάρνηθας.