Αλλεπάλληλες δονήσεις καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στην Ήπειρο, η εκτίμηση Παπαδόπουλου για την σεισμική ακολουθία.

Το μπαράζ σεισμών που καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο στην Ήπειρο έχει αναστατώσει τους κατοίκους. Σε ανάρτησή του ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρεται στην αυξημένη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Ήπειρο, και ειδικότερα δυτικά των Ιωαννίνων. Χαρακτηριστικό της έντονης σεισμικής κίνησης είναι ότι μέσα σε ένα 45λεπτο σημειώθηκαν 4 δονήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σημειωθεί αρκετοί σεισμοί, με δύο από αυτούς να φτάνουν τα 4,6 Ρίχτερ, ενώ οι υπόλοιποι είναι μικρότερης έντασης. Όπως εξηγεί, τα επίκεντρα εντοπίζονται στη ζώνη των μετασεισμών του ισχυρού σεισμού μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου.

Όπως φαίνεται από τα λεγόμενα του η έντονη σεισμική δραστηριότητα φαίνεται να εντάσσεται σε μια φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία και δεν υπάρχουν ενδείξεις ανησυχίας. Σε κάθε περίπτωση βέβαια το φαινόμενο παρακολουθείται στενά από τους σεισμολόγους, ώστε να αξιολογείται διαρκώς η εξέλιξή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7ioj5bv26x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Αρκετοί σεισμοί καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στα δυτικά των Ιωαννίνων. Δύο είχαν μέγεθος 4.6, οι άλλοι είχαν μικρότερα μεγέθη. Τα επίκεντρα τους εντοπίζονται στη ζώνη μετασεισμών του ισχυρότερου σεισμού που έγινε εκεί στις 8 Μαρτίου με μέγεθος 5.3.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aQuTsVSE3xKtNaPNT1L7m44CsbZ9iw3WNtH2GMcQKESBK7uN4mWHLqnBpFYCKCmCl&id=100014233710134}

Ο «χορός» των Ρίχτερ συνεχίζεται στην Ήπειρο

Μεγάλη είναι η αναστάτωση που έχει προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας λόγω των ισχυρών σεισμικών δονήσεων που σημειώνονται το τελευταίο 24ωρο. Λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους που καταγράφεται σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο epiruspost οι τελευταίες δονήσεις συνοδεύονται από μεγάλη ένταση και βοή σε ολόκληρο το νομό Ιωαννίνων, τη Θεσπρωτία και τις γύρω περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7ilt659w6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:05, με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και εστιακό βάθος 20,3 χιλιομέτρων. Η δόνηση είχε διάρκεια και συνοδεύτηκε από έντονο βουητό, ενώ έγινε αισθητή σε περιοχές της Ηπείρου αλλά και του Ιονίου.

Ακολούθησε δεύτερος σεισμός ίδιου μεγέθους (4,6 Ρίχτερ) στις 11:40, με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγία Κυριακή Ιωαννίνων και εστιακό βάθος 19,2 χιλιομέτρων. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:46, σημειώθηκε ακόμη μία δόνηση μεγέθους 3,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Φιλιάτες Θεσπρωτίας και εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων.

Στις 11:50 καταγράφηκε νέος σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και εστιακό βάθος 17,2 χιλιομέτρων.

Οι δονήσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 45 λεπτών, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στις 8 Μαρτίου είχε προηγηθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στην περιοχή της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές ζημιές, κυρίως σε παλαιά κτίσματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7i3iaydgxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λέκκας για σεισμούς στην Ήπειρο: Η εκτίμηση Λέκκα

Την εκτίμηση ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες στην περιοχή των Ιωάννινα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας αναφέροντας σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι

«η δραστηριότητα συνεχίζεται, και εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες». Η εικόνα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, παραπέμπει σε μια τυπική μετασεισμική δραστηριότητα, η οποία παρακολουθείται.

Γιάννενα: Εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο από το μπαράζ δονήσεων

Εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων και διακόπηκαν όλες οι δίκες μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή σύμφωνα με το epiruspost.gr. Μετά τον δεύτερο σεισμό αποφασίστηκε να εκκενωθεί το Δικαστικό για λόγους ασφαλείας. Έτσι αποχώρησαν όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες που ήταν κτίριο μετά από συνεννόηση που υπήρξε και με την Πολιτική Προστασία.

Έκλεισαν τα σχολεία στα Ιωάννινα - Πρόωρο σχόλασμα για μαθητές λόγω σεισμού

Παράλληλα αποφασίστηκε η αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων με τους μαθητές να αποχωρούν νωρίτερα. Σε συνεννόηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά το μπαράζ σεισμών οι μαθητές παρέμειναν στις αυλές και δεν επανήλθαν στις σχολικές αίθουσες. Από τις σχολικές μονάδες υπήρξε επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών προκειμένου να παραλάβουν τα παιδιά τους νωρίτερα αναφέρει το epiruspost.gr. Οι εκπαιδευτικοί παρέμειναν στους χώρους ωσότου αποχωρήσουν με ασφάλεια όλα τα παιδιά.

«Λουκέτο» και σε αθλητικές εγκαταστάσεις στα Γιάννενα μετά το «χορό» των Ρίχτερ

Σε προληπτικά μέτρα προχωρά η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων, στον απόηχο της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται στην περιοχή τις τελευταίες ώρες.Οδηγοί πόλεων και τοποθεσιών Με γνώμονα την ασφάλεια των αθλουμένων και των πολιτών, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων αθλητικών χώρων για σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι εσωτερικοί αθλητικοί χώροι στη Λιμνοπούλα και το Πανηπειρωτικό θα παραμείνουν κλειστοί για το υπόλοιπο της ημέρας. Ταυτόχρονα, κλειστές θα παραμείνουν και οι πύλες του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες». Η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά τους στεγασμένους χώρους και το κεντρικό στάδιο, καθώς εκεί κρίθηκε απαραίτητο να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η παρουσία κοινού σε κλειστά κτίρια μέχρι την εκτόνωση του φαινομένου.

Αντίθετα, οι υπαίθριες αθλητικές υποδομές τόσο στη Λιμνοπούλα όσο και στο Πανηπειρωτικό Στάδιο θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά για το κοινό. Η Διοίκηση του ΠΕΑΚ διευκρινίζει ότι τα μέτρα αυτά έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και ελήφθησαν λόγω της ανησυχίας που προκάλεσαν οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος σε περίπτωση νέου μετασεισμού.