Διπλή δόνηση ταρακούνησε πριν από λίγο την Ήπειρο.

Μπαράζ σεισμών σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ήπειρο. Σεισμός 3,5 Ρίχτερ «ταρακούνησε» στις 11:20 τη Θεσπρωτία και ειδικότερα 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς με εστιακό βάθος τα 5 χλμ.

Ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα σημειώθηκε δόνηση 3.3 Ρίχτερ με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 Χλμ. ΝΔ των Φιλιατών σε εστιακό βάθος 25 χλμ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το epiruspost.gr το εστιακό βάθος ήταν εξαιρετικά μικρό στα 25 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε τον σεισμό να γίνει αισθητός με μεγάλη ένταση και βοή σε ολόκληρο το νομό Ιωαννίνων, τη Θεσπρωτία και τις γύρω περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7i3iaydgxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Διπλός σεισμός στην Ήπειρο: Αναστάτωση στους κατοίκους για τις δονήσεις

Μεγάλη είναι η αναστάτωση που έχει προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου λόγω των ισχυρών σεισμικών δονήσεων που σημειώνονται σύμφωνα με το epiruspost.gr. Η διπλή ισχυρή δόνηση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους πολίτες, τόσο των περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο όσο και στην πόλη των Ιωαννίνων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7ilt659w6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Να σημειωθεί ότι στις 11:05 σεισμός 4.6 Ρίχτερ έγινε και στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 10 Χλμ. βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 20.3 χλμ.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για μπαράζ σεισμών

Σε ανάρτησή του ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφερόμενος στους σεισμούς στην Ήπειρο τόνισε «Αρκετοί σεισμοί καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στα δυτικά των Ιωαννίνων. Δύο είχαν μέγεθος 4.6, οι άλλοι είχαν μικρότερα μεγέθη. Τα επίκεντρα τους εντοπίζονται στη ζώνη μετασεισμών του ισχυρότερου σεισμού που έγινε εκεί στις 8 Μαρτίου με μέγεθος 5.3.»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aQuTsVSE3xKtNaPNT1L7m44CsbZ9iw3WNtH2GMcQKESBK7uN4mWHLqnBpFYCKCmCl&id=100014233710134}

Μπαράζ σεισμών: Τι εκτιμά ο Ευθύμης Λέκκας

Την εκτίμηση ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες στην περιοχή των Ιωάννινα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως ανέφερε σύμφωνα με την ΕΡΤ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο η σεισμική ακολουθία παραμένει σε εξέλιξη «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προβλήματα, ωστόσο η δραστηριότητα συνεχίζεται, και εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες».

Η εικόνα που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, παραπέμπει σε μια τυπική μετασεισμική δραστηριότητα, η οποία παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες.