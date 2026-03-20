Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα το πρωί της Παρασκευής, οι πρώτες πληροφορίες.

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:05 σήμερα το πρωί (20/03) στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 10 Χλμ. βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 20.3 χλμ.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 11:05 (τοπική ώρα) και είχε διάρκεια που ανησύχησε τους κατοίκους τόσο στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων όσο και στις γύρω περιοχές αναφέρει το epiruspost.gr. Πρόκειται για μία ακόμη δόνηση, την πιο ισχυρή των τελευταίων ωρών, όπου καταγράφεται έντονη δραστηριότητα και προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Η ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σεισμός στα Ιωάννινα: Αλλεπάλληλες δονήσεις το τελευταίο 24ωρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι έντονη τις τελευταίες ώρες η μετασεισμική δραστηριότητα γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Πριν τα 4,6 Ρίχτερ που έπληξαν σήμερα την περιοχή, ο ισχυρότερος σεισμός ήταν 3,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ ενώ στην διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε μία ακόμη δόνηση 3,3 Ρίχτερ με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Λεπτοκαρυάς.

Τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί δέκα σεισμικές δονήσεις με μικρό εστιακό βάθος οι περισσότερες. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως συνήθης για τα δεδομένα της τοπικής τεκτονικής δομής.