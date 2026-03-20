Όλο το νησί είναι σε καραντίνα λόγω του αφθώδη πυρετού, έχει δημιουργηθεί μια ζώνη επιτήρησης 3 χλμ για 22.000 πρόβατα και 800 βοοειδή.

Σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, μετά από απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η απόφαση ελήφθη λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού η οποία εντοπίστηκε αρχικά στη Δημοτική Ενότητα Πελόπης. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, αναμένεται να εφαρμοστούν δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση ζωικών ασθενειών, με έμφαση στον έλεγχο, την επιτήρηση και την προστασία της κτηνοτροφίας της περιοχής.

Εκατοντάδες κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη είναι σε απόγνωση

Διαμαρτύρονται για την απόφαση αναστολής συγκέντρωσης γάλακτος και τα αυστηρά μέτρα καραντίνας στο νησί, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε βοοειδή. Η Μυτιλήνη βρίσκεται σε αυστηρό lockdown για 15 μέρες και κανένα ζωικό η γαλακτοκομικό προϊόν δε βγαίνει από το νησί, κάτι που σημαίνει ότι το οικονομικό πλήγμα για τους κτηνοτρόφους του νησιού θα είναι μεγάλο.

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια που προσβάλλει βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και άλλα ζώα, ωστόσο δεν θεωρείται επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γίνονται ψεκασμοί σε όλα τα οχήματα που φεύγουν από το λιμάνι της Μυτιλήνης, για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου. Η χρονική στιγμή της εμφάνισης του κρούσματος θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη για το νησί, καθώς η αγορά βρίσκεται ήδη «σε τροχιά» Πασχαλινής κατανάλωσης και η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα αυτήν την περίοδο.

Λουκέτο στα τυροκομεία της Λέσβου – Παραλύει ο βασικός πυλώνας της οικονομίας

Σε προσωρινή παύση λειτουργίας οδηγούνται οι τυροκομικές επιχειρήσεις της Λέσβου, μετά τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν εξαιτίας της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου που δημοσιεύεται stonisi.gr. Aπό το Σάββατο 21 Μαρτίου οι επιχειρήσεις-μέλη του Συλλόγου προχωρούν σε προσωρινή αναστολή της παραγωγικής τους δραστηριότητας, επικαλούμενες λόγους ανωτέρας βίας, καθώς –όπως επισημαίνουν– καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας τους.

«Αδυναμία συνέχισης της παραγωγής»

Οι τυροπαραγωγοί τονίζουν ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η λειτουργία των μονάδων καθίσταται πρακτικά αδύνατη, καθώς η απαγόρευση διάθεσης προϊόντων και η διακοπή της εμπορικής δραστηριότητας οδηγούν σε πλήρη οικονομική ασφυξία. Η αναστολή, όπως σημειώνεται, θα διαρκέσει έως την άρση των περιοριστικών μέτρων ή μέχρι να αποκατασταθούν οι συνθήκες ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Προειδοποιήσεις για αλυσιδωτές συνέπειες

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, ο Σύλλογος είχε απευθύνει έκκληση προς το αρμόδιο υπουργείο για άμεση λήψη μέτρων στήριξης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κατάρρευσης του κλάδου. Όπως επισημαίνεται, η διακοπή λειτουργίας των τυροκομικών μονάδων ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, όπως:

απώλεια θέσεων εργασίας,

πλήγμα στην κτηνοτροφία του νησιού,

κατάρρευση συνεταιρισμών και συναφών δραστηριοτήτων.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται:

η άρση της απαγόρευσης διάθεσης ώριμων τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου, υπό αυστηρούς όρους βιοασφάλειας,

η άμεση οικονομική ενίσχυση παραγωγών και μεταποιητικών μονάδων,

η αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

Οι τυροπαραγωγοί υπογραμμίζουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί επιλογή τους, αλλά είναι άμεσο αποτέλεσμα των υγειονομικών περιορισμών, καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα στήριξης, προκειμένου να αποφευχθεί μια συνολική κρίση στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα της Λέσβου.

Συνεχίζει να παραλαμβάνει Λεσβιακό γάλα η εταιρεία «Βοσκοπούλα»

Η Βιομηχανία Γάλακτος «Βοσκοπούλα» παίρνει θέση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να αναστείλει τη λειτουργία του εργοστασίου της. Με βασικό στόχο τη στήριξη των συνεργαζόμενων κτηνοτρόφων και τη διασφάλιση της συνέχειας στην παραλαβή γάλακτος, η διοίκηση της εταιρείας τονίζει ότι θα κινηθεί με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, αναμένοντας τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων πριν από οποιαδήποτε επόμενη απόφαση.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η Βιομηχανία Γάλακτος «Βοσκοπούλα» δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στο κλείσιμο του εργοστασίου, σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Στόχος της εταιρείας παραμένει η παραλαβή γάλακτος και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των παραγωγών της. Η διοίκηση επισημαίνει ότι το ζήτημα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι βιαστικές ή πανικόβλητες ενέργειες δεν συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση της κατάστασης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα προϊόν με εθνική σημασία.

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι θα τηρήσει τα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, με βασική προτεραιότητα να μην υποστούν ζημιά οι κτηνοτρόφοι. Τέλος, επισημαίνεται ότι η εταιρεία θα αναμείνει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και στη συνέχεια θα επανεκτιμήσει την κατάσταση, προκειμένου να λάβει τυχόν νέες αποφάσεις με γνώμονα την υπευθυνότητα και την προστασία όλων των εμπλεκομένων.

