Εκτός από τα καταστήματα, ανοιχτές θα είναι ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σήμερα, Κυριακή.

Τα ψώνια τους μπορούν εφόσον το επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σήμερα οι καταναλωτές σε ορισμένα σούπερ μάρκετ αλλά και σε καταστήματα.

Τα καταστήματα θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, δεν αναμένεται να λειτουργήσουν όλα. Συγκεκριμένα, κλειστά θα μείνουν τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ τρία είναι μέχρι στιγμής τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που θα ανοίξουν. Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν τα εξής:

LIDL με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ,

MarketIN με ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, καθώς και

καταστήματα MyMarket με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ – δείτε τη λίστα εδώ.

Το κατάστημα Σκλαβενίτης που θα είναι ανοιχτό είναι αυτό στο Eμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα με ωράριο 11:00 - 20:00.

Τέλος, ανοιχτά θα είναι με διευρυμένο ωράριο τα τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως τα Bazaar και τα ΟΚ, αλλά και καταστήματα franchise myMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.