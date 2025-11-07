Η αξιολόγηση αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ εκπαιδευτικών και Υπουργείου, το πρόγραμμα των στάσεων εργασίας για τον Νοέμβριο.

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών κόντρα στην αξιολόγηση. Με απόφασή της η ΔΟΕ ανακοίνωσε την κήρυξη καθημερινών μονοώρων στάσεων εργασίας μέχρι και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Όπως τονίζεται από πλευράς ΔΟΕ η στάση εργασίας γίνεται στο πλαίσιο αποτροπής της υλοποίησης της αξιολόγησης.

Πρόεδρος ΔΟΕ στο Dnews: «Οι δάσκαλοι συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της αξιολόγησης»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης τόνισε ότι «Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας κατά της αξιολόγησης και κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις με καθημερινές στάσεις εργασίας σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

Προμετωπίδα μας είναι η υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, η φυσιογνωμία ενός δημόσιου σχολείου και η εικόνα του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού με ελευθερία σκέψης, γνώμης, τοποθέτησης. Η αξιολόγηση δεν βελτιώνει σε τίποτα τον εκπαιδευτικό. Αυτή η μορφή που προωθούν με εξωτερική παρέμβαση και παρατήρηση είναι μια παρωχημένη και αποτυχημένη διαδικασία που έχει αποκλειστικό στόχο την μετάθεση των ευθυνών στον εκπαιδευτικό και επί της ουσίας είναι και ένα εργαλείο για να ενεργοποιείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός.

Διεκδικούμε ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αντί για τιμωρητική αξιολόγηση. Μάλιστα μας στοχοποιούν από το Υπουργείο και μέσω των πειθαρχικών διώξεων χωρίς να υπολογίζουν ότι βάζουμε πλάτη για να λειτουργήσει η εκπαίδευση και το σχολείο. Είναι μονόδρομος να συνεχιστεί ο αγώνας μας και ξεκαθαρίζουμε ότι το πειθαρχικό όπως μας τονίστηκε και από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορεί να εμπλακεί σε ζητήματα που συνδέονται με απεργίες και κινητοποιήσεις. Η αποχή από την αξιολόγηση είναι μέσω αποφασισμένης απεργίας οπότε απαιτούμε να σταματήσουν τα πειθαρχικά και οι διώξεις εις βάρος των διωκόμενων συναδέλφων καθώς δεν έχουν διαπράξει κανένα παράπτωμα παρά μόνο συντάσσονται και ακολουθούν την γραμμή της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση.»