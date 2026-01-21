Ο δημοσιογράφος μίλησε για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Πέτρος Κουσουλός βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2night Show», όπου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την επαγγελματική του πορεία, τις φημολογούμενες κόντρες στον χώρο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, αλλά και τις σοβαρές απειλές που έχει δεχτεί λόγω της δουλειάς του.

Ο δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με εκφοβισμό και πιέσεις, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να κάνει πίσω. Όπως είπε, ο φόβος είναι το πιο παραλυτικό συναίσθημα, όμως εκείνος συνεχίζει αταλάντευτα, έχοντας τη συνείδησή του καθαρή. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ακόμη και όταν κινδύνεψε η ασφάλειά του, ενώ οδηγούσε μαζί με τα παιδιά του, προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες καταγγελίες και συνέχισε απτόητος την έρευνά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfu0a72g8ucx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει δείχνουν πως πίσω από το δραματικό αυτό θέμα ενδέχεται να κρύβεται κύκλωμα εμπορίας βρεφών.

Αναφερόμενος στη δημοσιογραφική του στάση, ο Πέτρος Κουσουλός υπογράμμισε ότι προσπαθεί πάντα να κάνει σωστά τη δουλειά του, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως, όπως κάθε άνθρωπος που εργάζεται, μπορεί να κάνει λάθη. Τόνισε ότι αν κάποιος έχει αδικηθεί, δεν θα διστάσει να το παραδεχτεί, καθώς η πρόθεση και η αλήθεια είναι για εκείνον αδιαπραγμάτευτες αξίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τις φημολογούμενες κόντρες με την Αγγελική Νικολούλη και τη Ζήνα Κουτσελίνη, ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για προσωπικές αντιπαραθέσεις αλλά για έναν υγιή ανταγωνισμό στον χώρο των ερευνητικών εκπομπών. Τόνισε ότι σέβεται απόλυτα τη διαδρομή και το έργο των συναδέλφων του και πως ο καθένας έχει το δικό του στυλ και τρόπο προσέγγισης των θεμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfu0ama88ok1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική τηλεόραση έχει χώρο για όλους, καθώς κάθε δημοσιογράφος αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Ο ίδιος μπορεί να είναι πιο αιχμηρός και δυναμικός, όμως αυτό αποτελεί μέρος της ταυτότητάς του και της προσπάθειάς του να φέρνει στο φως την αλήθεια.