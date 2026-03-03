Με δάκρυα στα μάτια και έντονη συγκίνηση μίλησε ο Λευτέρης Πανταζής για την κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή βρέθηκε ο Λευτέρης Πανταζής παραχωρώντας μία ολοκληρωμένη συνέντευξη, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στον αέρα του «Breakfast@Star», την Τρίτη 3 Μαρτίου.

Ο γνωστός ερμηνευτής στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένειά του και την κόρη του Κόνι Μεταξά, τονίζοντας πως αποτελεί το μεγαλύτερο «σουξέ» της ζωής του.

Συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, μίλησε με τρυφερότητα για την κόρη του, ευχαριστώντας παράλληλα την Ζώσα Μεταξά που - όπως είπε - του χάρισε αυτό το δώρο στη ζωή.

Όπως εξομολογήθηκε, ήθελε να γίνει πατέρας και ζήλευε τους συναδέλφους του που είχαν αποκτήσει ήδη το δικό τους παιδί: «Ήθελα να κάνω παιδί. Ζήλευα την Βίσση, την Άντζελα, όλους τους καλλιτέχνες που έκαναν παιδάκι κι εγώ δεν είχα. Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε αυτό το δώρο, το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου», είπε δακρυσμένος και εξήγησε πως έχει γράψει τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνη.

Απαντώντας στο τι είναι αυτό που τον συγκινεί περισσότερο, ο Λευτέρης Πανταζής, τόνισε: «Το παιδί μου» και συμπλήρωσε:

«Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Το ξέρει, της το έχω πει. Θέλω όλοι οι γονείς αν γίνεται να μην χωρίζουν, ποτέ να μην είναι μακριά από τα παιδιά τους, τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς, τους θέλουν μαζί ασχέτως αν έχουν χωρίσει. Πάντα θέλουν τα παιδιά να είναι εκεί οι γονείς τους. Θέλουν αγάπη τα παιδιά».

