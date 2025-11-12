Η φιλία και η επαγγελματική χημεία των δύο τραγουδιστών κρατάει χρόνια.

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στη νυχτερινή Αθήνα, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες συνεργάζονται και πάλι επί σκηνής τη φετινή σεζόν, με εμφανίσεις που έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

Το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, η Άντζελα Δημητρίου έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Πάρη Βαλταδόρου στο πλαίσιο της Athens Fashion Week, όπου και έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Το look μου είναι εμπνευσμένο από τον Πάρη Βαλταδόρο. Μου αρέσει πάντα να έχω κάτι εκκεντρικό στην εμφάνισή μου — και σήμερα χρειάστηκα αρκετή ώρα για να ετοιμαστώ», δήλωσε η αγαπημένη τραγουδίστρια με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η ερώτηση για τη σχέση της με τον Λευτέρη Πανταζή. Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια, η Άντζελα Δημητρίου ξεκαθάρισε:

«Με τον Λευτέρη περνάμε υπέροχα και συνεργαζόμαστε άψογα. Δεν υπάρχει έρωτας ανάμεσά μας, μόνο επαγγελματική σχέση. Τα έχετε μπερδέψει!»

Η φιλία και η επαγγελματική χημεία των δύο τραγουδιστών κρατάει χρόνια. Γνωρίστηκαν μέσα από την πρώτη τους συνεργασία, που τότε είχε εξελιχθεί και σε προσωπική σχέση. Αν και ο χωρισμός τους ήρθε έπειτα από αρκετά χρόνια, οι σχέσεις τους παρέμειναν καλές, με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.

