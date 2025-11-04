Ο έρωτας, η σχέση και ο χωρισμός του νυν ζευγαριού.

Με αφορμή τις κοινές εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα, οι Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου βρέθηκαν καλεσμένοι στο πλατό του The 2night Show.

Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, με δεκαετίες επιτυχιών στο ενεργητικό τους, μίλησαν μεταξύ άλλων για την προσωπική τους ζωή. Στο παρελθόν υπήρξαν ζευγάρι, με βαθιά αγάπη μεταξύ τους. Όπως αποκάλυψαν, θα είχαν σήμερα και παιδιά, τα οποία όμως δεν ήρθαν ποτέ.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση τους

Ο Λευτέρης Πανταζής θυμήθηκε:

«Είχαμε σχέση με την Άντζελα για έξι χρόνια και περάσαμε καταπληκτικά. Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όλα όπως ήταν: οι τσακωμοί, η αγάπη, οι τραγουδιστές στιγμές, οι σιωπές… όλα. Η δουλειά μας ποτέ δεν μπλέχτηκε με τα προσωπικά μας, αλλά όταν δύο άνθρωποι έχουν οικογένειες γύρω τους, αυτές πάντα επηρεάζουν. Οι γονείς μας φοβόντουσαν μήπως χάσουν το «χρυσό φλουρί». Στην ουσία, χωρίσαμε για τους γονείς μας».

Από την πλευρά της, η Άντζελα Δημητρίου ανέφερε:

«Θα φτάναμε και στα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά δεν πειράζει. Τον Λευτέρη τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Η μητέρα μου ήταν αυστηρή, Αρβανίτισσα· για να σε αγκαλιάσει μπορεί να χρειαζόταν και μήνα. Όλες μου οι σχέσεις την επηρέαζαν. Ήθελε να με κρατήσει στο σπίτι, αλλά εγώ έπρεπε να ανοίξω τα φτερά μου. Λάθη των γονέων τραυματίζουν τα παιδιά. Η επιρροή της μητέρας μου έπαψε όταν έφυγε από τη ζωή».

Ο Λευτέρης Πανταζής συνέχισε:

«Έχασα τον πατέρα μου πολύ μικρός. Παρόλο που αγαπούσαν την Άντζελα, φοβόντουσαν μήπως φύγω από το σπίτι και χάσουν την «κότα με τα χρυσά αυγά». Την είδα πρώτη φορά το 1971 στα Ξημερώματα. Πάντα μου άρεσε, αλλά έλεγα σιγά μην κοιτάξει εμένα. Η Άντζελα γίνεται γκέισα για έναν άντρα, θέλει να τον κάνει ευτυχισμένο. Ο έρωτας ήρθε γύρω στο 1981-82. Ήμασταν τρελά ερωτευμένοι για τέσσερα χρόνια και χωρισμένοι δύο, αλλά πάντα σκεφτόμασταν ο ένας τον άλλον».

Τέλος, η Άντζελα αποκάλυψε:

«Θα είχαμε και παιδάκια με τον Λευτέρη», ενώ εκείνος πρόσθεσε: «Είχαμε δύο κακές στιγμές, γιατί οι γονείς πάντα επενέβαιναν λόγω των καριέρων μας».

Η κοινή τους συνέντευξη αποτυπώνει έναν έρωτα γεμάτο πάθος, όμορφες αναμνήσεις αλλά και δυσκολίες που προέκυψαν από την πίεση των οικογενειών τους.