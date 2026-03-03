Στο πλευρό της πάντα ο σύζυγός της.

Για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου στο «BreakfastStar».

Όπως ανέφερε, η ηθοποιός δίνει μάχη με αυτοάνοσο το οποίο έχει επηρεάσει την κινητικότητά της.

«Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα γίνομαι και εγώ καλύτερα. Θα τα ξεπεράσουμε όλα. Ήταν μια δραστήρια ηθοποιός με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος. Ήταν ανέλπιστο αυτό που συνέβη. Όταν είμαστε σύζυγοι ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο χρόνος ωφελεί γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου, ενώ στην συνέχεια αποκάλυψε:

«Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα θα είναι πάλι όπως πριν, είχε κουραστεί από τον χώρο του θεάτρου, αισθανόμουν ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη να έγινε από την καταπίεση που είχε από εμένα και από το επάγγελμα. Πάμε καλύτερο. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό, παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα και στο Θεό, τον χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt00bki80rt?integrationId=40599y14juihe6ly}