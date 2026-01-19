Η προθεσμία για τια αιτήσεις είναι από 2 έως 10 Φεβρουαρίου.

Την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία αναμένεται να δηλώσουν το 2026 περίπου 18.000 εκπαιδευτικοί. Όπως κάθε χρόνο, οι αιτήσεις παραίτησης θα πρέπει να υποβληθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα, έως και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, που είναι η πρώτη εργάσιμη μετά τη λήξη του δεκαημέρου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταθέσουν την παραίτησή τους είτε αυτοπροσώπως στις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Όλες οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του προβλεπόμενου δεκαημέρου θεωρούνται αυτοδικαίως αποδεκτές και οδηγούν στη λύση της υπαλληλικής σχέσης στις 31 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, εντός του 2026 και συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί και η αυτοδίκαιη απόλυση των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά το προηγούμενο έτος. Έτσι, την 1η Ιουλίου 2026 θα απολυθούν αυτοδικαίως όσοι εκπαιδευτικοί έχουν γεννηθεί το 1957 και εξακολουθούν να υπηρετούν στην εκπαίδευση.

Δικαίωμα συνταξιοδότησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και τις 31 Αυγούστου 2026 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία. Τελευταίος μήνας εργασίας και μισθοδοσίας θα είναι ο Αύγουστος του 2026, ενώ ως κανονικά συντάξιμος θα θεωρείται ο χρόνος που θα έχει διανυθεί έως τότε.

Όσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λάβουν, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2026, προσωρινή σύνταξη, η οποία ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011. Για την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης απαιτείται αναμονή περίπου 4 έως 8 μηνών, με βάση το μοντέλο της ψηφιακής σύνταξης (fast track) και της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των στοιχείων.

Αν και ο χρόνος απονομής έχει μειωθεί σημαντικά, εξακολουθούν να καταγράφονται αρκετά λάθη, κυρίως σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών με διαδοχική ασφάλιση, με εξαγορές πλασματικών χρόνων ή με συνταξιοδότηση που περιλαμβάνει προσαύξηση παράλληλων χρόνων ασφάλισης. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επιπλέον αλληλογραφία και διασταύρωση στοιχείων με ασφαλιστικούς φορείς εκτός Δημοσίου, γεγονός που συχνά επιμηκύνει τον χρόνο οριστικής απονομής της σύνταξης.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο Διονύση Ρίζο οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και παρέλευσης προθεσμίας ενός (1) μηνός για ανάκληση είναι οι εξής:

Ποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026

Με υποβολή αίτησης τον Φεβρουάριο μπορούν να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα και είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι 31/8/2025. Συγκεκριμένα μπορούν να αποχωρήσουν:

Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 31/12/1982.

Εκπαιδευτικοί μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2010 και το 50ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015 ή τα 50 ως την 31/12/2016.

Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2017.

Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2018.

Εκπαιδευτικοί μητέρες 3 ή και περισσοτέρων τέκνων που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2010 οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας

Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2017.

Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2018.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2021 αλλά και ηλικία 59, 60, 60 και 6 μήνες, 61 ή και 61 και 6 μήνες ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης ως την 31/8/2026 ως προβλέπεται από το ν. 4336/2015.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης μέχρι την 31/8/2021 αλλά και ηλικία 61 ετών και 2 μηνών ως την 31/8/2026 ως προβλέπεται από το ν. 4336/2015.

Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2012 και ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης έχουν συμπληρώσει το 55ο ή το 56ο ή το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022 οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη / πρόωρη σύνταξη.

Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μετά την 1/1/2013 και έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη / πρόωρη σύνταξη.

Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους και 40 έτη ασφάλισης οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Όλες οι κατηγορίες των εν λόγω εκπαιδευτικών μπορούν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις και με χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης.