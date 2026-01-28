H υποβολή της Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά, όλες οι ημερομηνίες της διαδικασίας - Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι.

Μέχρι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν εγκαίρως την ηλεκτρονική αίτηση και να προχωρήσουν στην κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός των προθεσμιών προκειμένου να συμμετάσχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες αποτελούν υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Η προκήρυξη αφορά τους υποψήφιους που θέλουν να εισαχθούν στις Ανώτατες Στρατιωτικές Εκπαιδευτικές Ιδρυματικές (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).

Στρατιωτικές Σχολές: Οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις ΠΚΕ άνοιξε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και εκπνέει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 24:00. Αντίστοιχα για τους υποψηφίους του εξωτερικού η αντίστοιχη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, από την Τετάρτη 24 Ιουνίου έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026. H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό μέχρι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου θα δημοσιευθεί λίστα με υποψηφίους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα έχουν περιθώριο έως Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00 για να τα προσκομίσουν. Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί η τελική κατάσταση των δεκτών υποψηφίων με το αναλυτικό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων.

Τι είναι οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελληνίων

Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις αποτελούν επιλογικό στάδιο αξιολόγησης, αλλά δεν είναι εξετάσεις γνώσεων. Στόχος τους είναι να εκτιμηθούν οι σωματικές, ψυχοσυναισθηματικές και υγειονομικές δυνατότητες των υποψηφίων ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές. Βάσει πρωτοκόλλου περιλαμβάνουν:

Υγειονομικές εξετάσεις

Αθλητικές δοκιμασίες

Ψυχομετρικές δοκιμασίες

Η συμμετοχή στις ΠΚΕ είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από παλιότερη συμμετοχή ή διαφορετική σχολή προτίμησης. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις διεξάγονται σε καθορισμένα εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα και ειδικότερα διαμορφώνονται ως εξής:

Δείτε όλη την προκήρυξη

Πανελλήνιες 2026: Ποδαρικό στην εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία, οι διαθέσιμες επιλογές

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος θα ενεργοποιηθεί μια σημαντική αλλαγή που αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, καθώς για πρώτη φορά η εισαγωγή θα είναι δυνατή από όλα τα επιστημονικά πεδία.

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): Πρόσβαση στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στο τμήμα Ψυχολόγων.

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών): Δυνατότητα εισαγωγής σε Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Όπλα και Σώματα), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί), Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί), ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ).

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας): Εισαγωγή στη ΣΣΑΣ (Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Κτηνιατρικό, Φαρμακευτικό) και στη ΣΑΝ (Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής): Oδηγεί στα Σώματα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στις ειδικότητες Μάχιμων και Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στους Μηχανικούς της Σχολής Ικάρων, στο Οικονομικό τμήμα της ΣΣΑΣ, καθώς και στις ΑΣΜΥ.

Αυτή η νέα δυνατότητα διευρύνει σημαντικά τις προσφερόμενες επιλογές για τους υποψηφίους και καθιστά τις Στρατιωτικές Σχολές προσβάσιμες από κάθε επιστημονικό πεδίο, προσφέροντας έξτρα ευκαιρίες για κάθε υποψήφιων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

