Πλέον εξομοιώνεται η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής με τις λοιπές στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές ως προς τα δικαιώματα μετεγγραφών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα μετεγγραφής σε αδέλφια σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). Η ρύθμιση αφορά φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν στον πρώτο κύκλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

Η τροπολογία εντάσσεται στο άρθρο 76 του ν. 4692/2020, που ρυθμίζει τις μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, και έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό, εξομοιώνοντας τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής με τις λοιπές στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές ειδικού καθεστώτος (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΑΣΣΥ, σχολές Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Ακαδημίας). Με τη νέα διάταξη, η ΣΑΝ προστίθεται ρητά στις παραγράφους 1, 2 και 3 του σχετικού άρθρου, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής υπό τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αδέλφια σπουδαστών των αντίστοιχων σχολών.

Τι αλλάζει εφεξής

Για φοιτητές που έχουν έναν αδελφό ή μία αδελφή στη ΣΑΝ, η αίτηση μετεγγραφής μπορεί να υποβληθεί μόνο κατά το πρώτο έτος σπουδών και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού μετεγγραφών. Για δύο ή περισσότερα αδέλφια που ανήκουν σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφής σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον κανένα από τα αδέλφια δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αδέλφια να φοιτούν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες μεταξύ τους και διαφορετικές από εκείνη της μόνιμης κατοικίας των γονέων. Οι αιτούντες δεν πρέπει να κατέχουν ήδη πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών και να μην έχουν υπερβεί το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης. Για τις μετεγγραφές του πρώτου έτους, τίθεται και εισοδηματικό κριτήριο, με το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 17.500 ευρώ.

Δείτε την τροπολογία εδώ