Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας εξαιτίας της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων που έχει δημιουργήσει ήδη στον ενεργειακό τομέα.

Με ανακοίνωσή της η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις ραγδαίες εξελίξεις που πυροδοτεί το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και τις άμεσες επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται στον ενεργειακό τομέα.

Αναφέρει πως η ενεργειακή ακρίβεια των τελευταίων ετών, που έχει εκτοξεύσει το κόστος λειτουργίας των αρτοποιείων μας και έχει μετατραπεί σε θηλιά στον λαιμό των συναδέλφων μας, επιδεινώνεται δραματικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Από την πρώτη στιγμή των πολεμικών εχθροπραξιών, οι τιμές της ενέργειας κινούνται σε επίπεδα που ξεφεύγουν από κάθε λογική, επιβαρύνοντας περαιτέρω μια ήδη ασφυκτική κατάσταση.

«Οι αρτοποιοί της Αθήνας και των Προαστίων αλλά και όλης της χώρας γενικότερα, έχουμε βάλει «πλάτη» όλα τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά , ώστε να συνεχίσει να υπάρχει στο οικογενειακό τραπέζι ψωμί ποιοτικό, φρέσκο και όσο το δυνατόν πιο προσιτό. Ως ο κλάδος που κοιτά τον πελάτη στα μάτια καθημερινά, γνωρίζουμε και αφουγκραζόμαστε καθημερινά την αγωνία της λαϊκής οικογένειας, ως ένα κομμάτι της και εμείς, να τα βγάλει πέρα. Επιλέξαμε συνειδητά να απορροφήσουμε μεγάλο μέρος του δυσθεώρητου κόστους λειτουργίας και της φορολογικής επιβάρυνσης που συσσωρεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να βλέπουμε φούρνους να οδηγούνται σε οριστικό κλείσιμο πια προσθέτει και συνεχίζει η ανακοίνωση πως «Την ίδια ώρα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις με την ακολουθούμενη πολιτική τους ευνόησαν βιομηχανία – σούπερ μάρκετ και ενεργειακούς ομίλους φορτώνοντας σε εμάς επιπλέον βάρη όπως φόρους, ψηφιακούς ανασχηματισμούς και πολλά άλλα αφήνοντας τη βιοτεχνική αρτοποιία να παλεύει μόνη της για την επιβίωση».

Συμπληρώνει ότι οι αυξησεις σημειώθηκαν στο ψωμί δεν κάλυψαν την αύξηση του κόστους που δημιουργήθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία γεγονός που αποτυπώνεται από τα λουκέτα στον κλάδο.

Οι αρτοποιοί της Αθήνας ζητούν προστασία του «ψωμιού» ενώ σε διαφορετική περίπτωση «ο αφανισμός της βιοτεχνικής αρτοποιίας θα είναι ζήτημα χρόνου. Η στροφή της οικονομίας σε πολεμική κατεύθυνση και τα νέα βάρη που διαμορφώνονται απειλούν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την τιμή του ψωμιού, τα καταστήματά μας και τους ήδη πιεσμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σε μια περίοδο όπου οι μισθοί δεν επαρκούν ούτε για να καλύψουν τις ανάγκες του μισού μήνα».

Και καταλήγει στην ανακοίνωση «Καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης της βιοτεχνικής αρτοποιίας, με παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος, στη φορολογία και στη συνολική προστασία του παραδοσιακού, φρέσκου ψωμιού.

Γιατί για εμάς το ψωμί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι κοινωνικό αγαθό. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να παραμένει ποιοτικό και προσιτό σε κάθε ελληνικό σπίτι, σε κάθε λαϊκή οικογένεια.

Απαιτούμε άμεσα :

Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες στις 12.000.

Κατάργηση του νόμου 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολογίας

Μείωση της έμμεσης φορολογίας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης όπως είναι το ψωμί, του ΕΦΚ στην ενέργεια

Δραστική μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας (τουλάχιστον στα επίπεδα Αυγούστου 21) και πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου για τις μικρές επιχειρήσεις με ΚΑΔ 1071.

Καμία διακοπή ρεύματος σε συνάδελφο που αδυνατεί να ανταποκριθεί και να πληρώσει τους υπέρογκους λογαριασμούς. Καμία κατάσχεση επαγγελματικού εξοπλισμού σε συνάδελφο και διαγραφή χρεών σε τόκους και προσαυξήσεις σε εφορία και τράπεζες. Επιπλέον 30% για τους εν ενεργεία και 50% για όσους έβαλαν λουκέτο. .

Μόνο με τέτοια μέτρα μπορεί να επιβιώσει ο αυτοαπασχολούμενος αρτοποιός».