Το να κρατάτε τις πόρτες ανοιχτές ή κλειστές δεν είναι θέμα συνήθειας, αλλά εξαρτάται από τον τύπο του συστήματος θέρμανσης που χρησιμοποιείτε.

Ανεξάρτητα από την εποχή, η ροή του αέρα μέσα στο σπίτι σας μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη θερμοκρασία στο εσωτερικό - είτε προσπαθείτε να κρατήσετε δροσερό τον χώρο το καλοκαίρι είτε να τον ζεστάνετε τον χειμώνα.

Εκτός από το να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη ή τη μονάδα AC στην επιθυμητή θερμοκρασία, το να σφραγίσετε τα παράθυρα ή να αλλάξετε την κατεύθυνση των πτερυγίων των ανεμιστήρων μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο σπίτι σας - όπως και το αν αφήνετε τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές ή κλειστές.

Τι ισχύει όμως τον χειμώνα: ανοιχτές ή κλειστές πόρτες;

Το the spruce ρώτησε ειδικούς σε θέματα θέρμανσης/κλιματισμού, και τελικά η απάντηση εξαρτάται από το σύστημα αερισμού του σπιτιού σας.

Αν οι πόρτες βρίσκονται στη «λάθος θέση», ενδέχεται άθελά σας να αναγκάζετε το σύστημα να δουλεύει περισσότερο απ’ ό,τι χρειάζεται.

Προτού αποφασίσετε αν πρέπει να αφήνετε τις πόρτες ανοιχτές ή κλειστές, πρέπει να ελέγξετε τη διαμόρφωση του συστήματος HVAC σας.

«Αν έχετε κεντρική επιστροφή αέρα, το να κρατάτε τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές βοηθά στη σωστή ροή του αέρα», εξηγεί ο Tamer Sayed, ειδικευμένος τεχνικός. «Αν, όμως, έχετε αεραγωγούς επιστροφής σε κάθε δωμάτιο, τότε μπορείτε να κρατήσετε τις πόρτες κλειστές χωρίς πρόβλημα».

Πώς θα καταλάβετε τι σύστημα αερισμού έχετε

Τα συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός) λειτουργούν συνήθως ως εξής:

Ένας μεγάλος κεντρικός αγωγός επιστροφής: Συνήθως βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του κυρίως ορόφου, όπως ένας διάδρομος ή το σαλόνι.

Πολλαπλοί αγωγοί επιστροφής σε κάθε δωμάτιο: Είναι μικρότεροι αγωγοί περίπου ενός ποδιού σε μήκος, σε κάθε δωμάτιο όπως υπνοδωμάτια και μπάνια.

Μόλις καθορίσετε το σύστημα αερισμού του σπιτιού σας (πιθανότατα θα το γνωρίζετε πριν μετακομίσετε), μπορείτε να ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των πορτών.

Πώς επηρεάζουν οι πόρτες την αποδοτικότητα της θέρμανσης

Αν έχετε αγωγούς σε κάθε δωμάτιο, το να κρατάτε τις πόρτες κλειστές δεν επηρεάζει πολύ την απόδοση του συστήματος HVAC τον χειμώνα. Αν, όμως, έχετε κεντρικό αγωγό, τότε το κλείσιμο των πορτών μπορεί να εμποδίσει τον αέρα να φτάσει στον αγωγό.

«Όταν οι πόρτες είναι κλειστές, το σύστημα HVAC δουλεύει παραπάνω, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα βλάβης», λέει ο Sayed.

Το να κρατάτε ωστόσο τις πόρτες ανοιχτές σε σπίτι με κεντρικό αγωγό επιστροφής θα βελτιώσει τη ροή του αέρα, θα εξασφαλίσει ομοιόμορφες θερμοκρασίες σε διαφορετικά δωμάτια και θα αποτρέψει τις πιέσεις που δημιουργούνται όταν οι πόρτες και οι αγωγοί είναι κλειστοί.

Άλλες συμβουλές για αποδοτική θέρμανση τον χειμώνα