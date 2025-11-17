Καθηγητής πανεπιστημίου απαντά σε ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς ασκούμενους: Τελικά να τρώμε πρωινό πριν την προπόνηση ή όχι;

Είναι αλήθεια πως καις περισσότερο λίπος, όταν κάνεις γυμναστική το πρωί νηστικός;

«Υπάρχει μια δόση αλήθειας σε αυτό», λέει ο Javier Gonzalez, καθηγητής διατροφής και μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Bath.

«Όταν γυμναζόμαστε, πάντα καίμε ένα μείγμα καυσίμων - κυρίως υδατάνθρακες και λίπος. Αν έχετε μείνει νηστικοί όλη τη νύχτα, γενικά θα κάψετε λίγο περισσότερο λίπος και λιγότερους υδατάνθρακες απ’ ό,τι αν είχατε φάει πρωινό, ειδικά αν αυτό είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες».

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το να ασκήστε νηστικοί είναι απαραίτητα καλύτερο για την απώλεια βάρους.

«Μπορούμε να αποθηκεύσουμε μόνο μια μικρή ποσότητα υδατανθράκων ως γλυκογόνο στους μύες και το ήπαρ. Οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια - από υδατάνθρακες, λίπος ή πρωτεΐνη - τελικά αποθηκεύεται ως σωματικό λίπος. Άρα για να χάσετε λίπος, πρέπει να βρίσκεστε σε ενεργειακό έλλειμμα: να καίτε περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνετε. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχει σημασία αν είστε νηστικοί ή έχετε φάει – το σώμα ισορροπεί τα πάντα με τον χρόνο», λέει ο Gonzalez.

Ωστόσο, η άσκηση χωρίς φαγητό δεν είναι εντελώς άχρηστη.

Έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, υποδεικνύουν ότι η άσκηση σε νηστεία μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς τη μεταβολική υγεία, ιδιαίτερα το πώς οι μύες προσαρμόζονται στην άσκηση και το πώς το σώμα διαχειρίζεται τις αυξήσεις σακχάρου στο αίμα, που μπορεί να οδηγήσουν σε ενεργειακές πτώσεις.

«Η άσκηση νηστικοί φαίνεται να ενθαρρύνει τους μύες να μεταφέρουν τη γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματος», λέει. «Έτσι μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, ειδικά μετά τα γεύματα».

Τα αποτελέσματα γίνονται πιο εμφανή σε ασκήσεις αντοχής, όπως το τζόγκινγκ ή η ποδηλασία. Κατά την άσκηση υψηλής έντασης, όπως τα σπριντ, το σώμα βασίζεται κυρίως σε υδατάνθρακες ούτως ή άλλως.

Συνολικά, τα οφέλη της άσκησης νηστικοί είναι μέτρια.

«Το πιο σημαντικό είναι να κάνετε την άσκηση. Το αν θα την κάνετε νηστικοί ή αφού φάτε είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα», λέει ο Gonzalez. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, ξεκινήστε με μικρές διάρκειες - 15 ή 20 λεπτά - και αυξήστε σταδιακά. «Αν νιώσετε ζαλάδα ή ελαφριά αδιαθεσία, αυτό είναι το σήμα σας να σταματήσετε και να φάτε κάτι».

Πηγή: Guardian