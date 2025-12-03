Με στόχο την ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών υγείας, ο Δήμος Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, στο 4ο Δημοτικό Ιατρείο (Αγίας Σοφίας 110, Κολωνός).
Θα πραγματοποιηθούν:
• Ενδοκρινολογικός έλεγχος με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου
• Καρδιολογικός έλεγχος με τη χρήση φορητού ηλεκτροκαρδιογράφου και υπερηχογράφου
• Ωτορινολαρυγγoλογικός έλεγχος με τη χρήση ακουογράφου και τυμπανογράφου
• Νευρολογική - Ψυχιατρική εκτίμηση
• Δερματολογικός έλεγχος
Η δράση συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας, με την επιμέλεια του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας.
Επιστημονικοί συνεργάτες είναι η Νευρολογική κλινική EKΠA του Νοσοκομείου «Αιγινήτειο», το Ενδοκρινολογικό τμήμα του ΕΚΠΑ, η Ωτορινολ/γική κλινική του Νοσοκομείου «Παίδων Πεντέλης» και η Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων».
Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Ουνέσκο, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού: 2105121921 (00.08 π.μ-18.00 μ.μ).