Ο Δήμος Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Με στόχο την ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών υγείας, ο Δήμος Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, στο 4ο Δημοτικό Ιατρείο (Αγίας Σοφίας 110, Κολωνός).

Θα πραγματοποιηθούν:

• Ενδοκρινολογικός έλεγχος με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου

• Καρδιολογικός έλεγχος με τη χρήση φορητού ηλεκτροκαρδιογράφου και υπερηχογράφου

• Ωτορινολαρυγγoλογικός έλεγχος με τη χρήση ακουογράφου και τυμπανογράφου

• Νευρολογική - Ψυχιατρική εκτίμηση

• Δερματολογικός έλεγχος

Η δράση συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας, με την επιμέλεια του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας.

Επιστημονικοί συνεργάτες είναι η Νευρολογική κλινική EKΠA του Νοσοκομείου «Αιγινήτειο», το Ενδοκρινολογικό τμήμα του ΕΚΠΑ, η Ωτορινολ/γική κλινική του Νοσοκομείου «Παίδων Πεντέλης» και η Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων».

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Ουνέσκο, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού: 2105121921 (00.08 π.μ-18.00 μ.μ).