Οι πατάτες είναι πολύ περισσότερες από ένα απλό συνοδευτικό.

Πώς η κατανάλωση πατάτας μπορεί να συμβάλει στην υγεία της καρδιάς και στη μείωση του κινδύνου χρόνιων παθήσεων

Οι πατάτες συχνά παραγνωρίζονται όταν μιλάμε για υγιεινή διατροφή. Πολλοί τις συνδέουν αποκλειστικά με τηγανητές εκδοχές, πλούσιους πουρέδες ή βαριά ψητά με βούτυρο. Ωστόσο, η ίδια η πατάτα –πριν εμποτιστεί με λάδι, αλάτι ή λιπαρά– είναι ένα ιδιαίτερα θρεπτικό τρόφιμο. Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές εξετάζουν εκ νέου τη διατροφική της αξία και τα ευρήματα δείχνουν ότι η ταπεινή πατάτα είναι πολύ πιο ωφέλιμη από όσο πιστεύαμε.

Μια πρόσφατη μελέτη, που παρακολούθησε χιλιάδες ενήλικες για μεγάλο χρονικό διάστημα, έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση πατάτας σχετίζεται με ελαφρώς χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου. Αν και δεν αποτελεί «μαγική» τροφή, μπορεί να συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στη μακροπρόθεσμη υγεία—αρκεί να καταναλώνεται σωστά.

Θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία

Παρότι δεν θεωρούνται «κλασική» τροφή για την καρδιά όπως τα μούρα ή τα φυλλώδη λαχανικά, οι πατάτες διαθέτουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά:

Κάλιο: Ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και μειώνει τις επιπτώσεις του νατρίου.

Φυτικές ίνες: Βοηθούν στη χώνεψη και συμβάλλουν στον έλεγχο της χοληστερόλης.

Βιταμίνη C & B6: Προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες και υποστηρίζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Μαγνήσιο: Συμβάλλει στη σωστή λειτουργία μυών και αγγείων.

Ανθεκτικό άμυλο: Ενεργεί ως πρεβιοτικό και στηρίζει την υγεία του εντέρου.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσοι καταναλώνουν συχνά πατάτες σε ήπιες μορφές μαγειρέματος –όχι τηγανητές– εμφανίζουν συχνά καλύτερο καρδιαγγειακό προφίλ. Δεν πρόκειται για «θεραπεία», αλλά για μια σταδιακή, θετική συμβολή στην υγεία.

Ο ρόλος των πατατών στην υγεία του εντέρου και του μεταβολισμού

Το ανθεκτικό άμυλο, που αυξάνεται όταν οι πατάτες καταναλώνονται κρύες ή σε πατατοσαλάτες, λειτουργεί ως τροφή για τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου. Η υγιής μικροχλωρίδα συνδέεται με:

μειωμένη φλεγμονή

καλύτερη ανοσολογική λειτουργία

σταθερότερο σάκχαρο αίματος

πιθανή προστασία έναντι χρόνιων νοσημάτων

Επιπλέον, ο συνδυασμός πατάτας με πρωτεΐνες, λαχανικά ή υγιή λιπαρά επιβραδύνει την απορρόφηση υδατανθράκων και συμβάλλει σε πιο σταθερή γλυκαιμική απόκριση. Αυτό μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση του βάρους και τη μεταβολική υγεία.

Τι γνωρίζουμε για την πατάτα και την πρόληψη του καρκίνου

Πρώιμες εργαστηριακές έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα αντιοξειδωτικά της πατάτας, όπως το χλωρογενικό οξύ και τα φυτοχημικά των πολύχρωμων ποικιλιών, ενδέχεται να μειώνουν την κυτταρική βλάβη. Παρά το ενδιαφέρον, τα δεδομένα αυτά δεν επαρκούν ακόμη για ισχυρά συμπεράσματα σε ανθρώπους. Ωστόσο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η κατανάλωση αντιοξειδωτικών μέσω ποικιλίας τροφών—including πατάτες—υποστηρίζει τη γενικότερη υγεία.

Η προετοιμασία κάνει τη διαφορά: πώς να μαγειρεύετε τις πατάτες σωστά

Οι περισσότερες «κακές» φήμες για τις πατάτες οφείλονται στον τρόπο μαγειρέματος, όχι στο ίδιο το τρόφιμο. Για να διατηρηθούν τα οφέλη τους:

προτιμήστε βραστές, ψητές, στον ατμό ή στο φούρνο

χρησιμοποιήστε ελάχιστο λάδι

αφήστε τη φλούδα, όταν είναι καθαρή

αποφύγετε βαριές σάλτσες, τυριά και βούτυρο

προτιμήστε ελαιόλαδο, λεμόνι, βότανα ή γιαούρτι

Ακόμα και η απλή πράξη του να αφήσετε τις πατάτες να κρυώσουν αυξάνει την ποσότητα του ανθεκτικού αμύλου.

Πρακτικοί τρόποι να εντάξετε υγιεινά τις πατάτες στη διατροφή σας

Φτιάξτε πατατοσαλάτες με ελαφριές σάλτσες και φρέσκα λαχανικά.

Συνδυάστε πατάτες με κοτόπουλο, ψάρι, όσπρια ή αυγά για ισορροπία.

Προσθέστε βότανα, πάπρικα, δεντρολίβανο ή θυμάρι αντί για βαριά μπαχαρικά και αλάτι.

Χρησιμοποιήστε μικρότερες μερίδες ως μέρος ενός πιο μεγάλου και ισορροπημένου πιάτου.

Οι πατάτες δεν χρειάζεται να ανταγωνιστούν τα πράσινα λαχανικά ή τα όσπρια· μπορούν, όμως, να αποτελέσουν μια προσιτή, ευέλικτη και θρεπτική προσθήκη στη διατροφή.