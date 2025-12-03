Η 28χρονη Ροντόρα Αλκάραζ χαρακτηρίστηκε ηρωίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες θεωρήθηκε ηρωίδα όταν βγήκε από τα φλεγόμενα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ με το τριών μηνών βρέφος και την ηλικιωμένη μητέρα της εργοδότριάς της.

Μόλις μια ημέρα αφότου έφθασε στην πόλη, η 28χρονη Ροντόρα Αλκάραζ βρέθηκε εγκλωβισμένη και μόνη της με τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της νέας εργοδότριάς της μέσα στο διαμέρισμα που γέμισε καπνό στο κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk προτού διασωθεί έγκαιρα από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με αφηγήσεις της περιπέτειάς της που έγιναν γνωστές από την οικογένεια και τους φίλους της.

Η ιστορία της Αλκάραζ θεωρήθηκε από κάποιους ενδεικτική της θέσης που έχουν στο Χονγκ Κονγκ οι εκατοντάδες χιλιάδες οικιακές βοηθοί, οι οποίες μαγειρεύουν, καθαρίζουν και φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους ζώντας συχνά στριμωγμένες σε μικρούς χώρους και λαμβάνοντας ταπεινούς μισθούς σε μια από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου.

{https://www.youtube.com/watch?v=3tYGFVrFF1c}

«Σε χαιρετίζω Ροντόρα και όλες εσάς τις αλλοδαπές εργαζόμενες στο εξωτερικό που συνεχίζετε να θυσιάζεστε για τις οικογένειές σας ακόμη και μακριά από τα σπίτια σας», έγραψε η γερουσιαστής Ιμί Μάρκος, η αδελφή του προέδρου των Φιλιππίνων, σε ανάρτησή της στο Facebook αφού επισκέφθηκε την Αλκάραζ στο νοσοκομείο.

«Μια αληθινή, σύγχρονη ηρωίδα και πρότυπο συμπόνοιας και κουράγιου για τους Φιλιππινέζους που βρίσκονται σε μια ξένη χώρα», έγραψε επίσης στο Facebook η κυβερνητική Ένωση για την Ευημερία Εργαζομένων στο Εξωτερικό, με εκατοντάδες εγκωμιαστικά σχόλια από χρήστες να ακολουθούν την ανάρτηση.

Το βρέφος και η μητέρα της εργοδότριάς της εισήχθησαν στην Εντατική, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή, αναφέρει σε δική της ανάρτηση στο Facebook η εργοδότριά της, Κάνον Τσουνγκ.

Η πρώην εργοδότρια προσευόταν για ένα θαύμα

Ηχητικά μηνύματα πανικού που έστειλε στην αδελφή της η Αλκάραζ στη διάρκεια της πυρκαγιάς της περασμένης Τετάρτης-από την οποία έχασαν τη ζωή τους 156 άνθρωποι-έγιναν viral αφότου αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την οικογένεια και τους φίλους της που προσπαθούσαν να την εντοπίσουν μέσα στις χαοτικές συνθήκες που επικράτησαν.

Περισσότεροι από 2.600 ένοικοι των πολυώροφων κατοικιών που τυλίχθηκαν στις φλόγες έχουν εγκατασταθεί σε προσωρινά καταλύματα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με 1.013 ενοίκους να έχουν βρει στέγη σε ξενώνες, ξενοδοχεία ή κατασκηνώσεις. Άλλοι 1.607 ένοικοι μεταφέρθηκαν σε μεταβατικές οικιστικές μονάδες.

«Αισθάνομαι μεγάλη αδυναμία. Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ακούγεται να λέει η Αλκάραζ σε ένα μήνυμά της κλαίγοντας με τη φωνή της να βγαίνει μετά βίας.

Η Ρόντα Λιν Ντάγιο, πρώην εργοδότριά της στις Φιλιππίνες, ήταν μεταξύ εκείνων που προσπαθούσαν να βρουν κάποιους στο Χονγκ Κονγκ για να μάθουν για την τύχη της Αλκάραζ, όπως λέει η ίδια.

«Πραγματικά περίμενα ότι δεν θα την έβρισκα πια. Κι έτσι προσευχόμουν: Σε παρακαλώ Θεέ μου...Κάνε ένα θαύμα, Κύριε», είπε.

Η Αλκάραζ, γνωστή με το υποκοριστικό Τζάκι, φρόντιζε τα παιδιά της Ντάγιο από τα 17 της χρόνια για πάνω από μια τετραετία, όταν βρισκόταν ακόμη στις Φιλιππίνες.

Η Ντάγιο την εμπιστευόταν σε τέτοιο βαθμό που δεν ανησυχούσε όταν της άφηνε τα παιδιά για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

«Ο τρόπος που φρόντιζε τα παιδιά ήταν διαφορετικός, υπήρχε αληθινή αγάπη...δεν αμφιβάλλω ότι θα έδινε και τη ζωή της για κάποιο παιδί που θα φρόντιζε», λέει η Ντάγιο.

Μεταξύ των νεκρών από την πυρκαγιά βρίσκονται εννέα Ινδονήσιες οικιακές βοηθοί και μια Φιλιππινέζα.

Στο Χονγκ Κονγκ βρίσκονται περίπου 368.000 ξένες οικιακές βοηθοί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που αναλογούν σε σχεδόν το ένα δέκατο του εργατικού δυναμικού. Οι περισσότερες προέρχονται από τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενος αριθμών από το Μπανγκλαντές, την Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

Όπως πολλές άλλες συνάδελφοί της, η Αλκάραζ--η οποία έχει οκτώ αδέλφια--αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό για να κερδίσει περισσότερα χρήματα ώστε να μπορεί να στέλνει στην πατρίδα της για να στηρίζει την οικογένειά της.

Εργάστηκε για δύο χρόνια στο Κατάρ προτού βρει τη συγκεκριμένη δουλειά στο Χονγκ Κονγκ.

«Είμαστε φτωχοί. Ο πατέρας μας είναι ένας απλός ψαράς, αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό για να βοηθήσει την οικογένεια. Είμαστε πολύ περήφανοι για την αδελφή μας», λέει η νεότερη αδελφή της Αλκάραζ, η Ρέιτσελ Λορέτο.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ