Oι 10 ταινίες που είδαν περισσότερο οι θεατές στα σινεμά το τετραήμερο 4 έως 7 Δεκεμβρίου 2025.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, η κλασική ιστορία του Ντίκενς για όλη την οικογένεια, που ζωντανεύει στα ορεινά, πέτρινα χωριά της Ηπείρου, με πολυπληθές και πασίγνωστο καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι: Γιάννης Μπέζος, Γιούλικα Σκαφιδά, Ορέστης Χαλκιάς, κ.ά., κέρδισε τους Έλληνες θεατές και έκανε εντυπωσιακό άνοιγμα, ξεπερνώντας τα 47.000 εισιτήρια.



Το σίκουελ της Ζωούπολης, είναι η δεύτερη ταινία που είδαν περισσότερο οι -μικροί- θεατές το τετραήμερο 4 έως 7 Δεκεμβρίου, το οποίο βρίσκεται μια ανάσα από τα 100.000 εισιτήρια, ένα νούμερο που εύκολα θα ξεπεράσει, την περίοδο των γιορτών.



Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που δείχνει να κρατάει γερά, βάζοντας πλώρη για τα 100.000 εισιτήρια.



Καλά δείχνει να τα πηγαίνει επίσης η ταινία τρόμου της Blumhouse, Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2 η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση της λίστας και ακολουθεί Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων που μας βάζει για τα καλά σε κλίμα γιορτινό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, η Ζωούπολη 2, ο Οικονομίδης, καθώς και η ταινία τρόμου Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2 εκτόξευσαν τα εισιτήρια του τετραημέρου, από τα από τα 124.053 στα 163.006 εισιτήρια.

{https://youtu.be/AVHtApM36aQ?si=tcIPG4K0u7uT84eo}

