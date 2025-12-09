Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, η κλασική ιστορία του Ντίκενς για όλη την οικογένεια, που ζωντανεύει στα ορεινά, πέτρινα χωριά της Ηπείρου, με πολυπληθές και πασίγνωστο καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι: Γιάννης Μπέζος, Γιούλικα Σκαφιδά, Ορέστης Χαλκιάς, κ.ά., κέρδισε τους Έλληνες θεατές και έκανε εντυπωσιακό άνοιγμα, ξεπερνώντας τα 47.000 εισιτήρια.
Το σίκουελ της Ζωούπολης, είναι η δεύτερη ταινία που είδαν περισσότερο οι -μικροί- θεατές το τετραήμερο 4 έως 7 Δεκεμβρίου, το οποίο βρίσκεται μια ανάσα από τα 100.000 εισιτήρια, ένα νούμερο που εύκολα θα ξεπεράσει, την περίοδο των γιορτών.
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που δείχνει να κρατάει γερά, βάζοντας πλώρη για τα 100.000 εισιτήρια.
Καλά δείχνει να τα πηγαίνει επίσης η ταινία τρόμου της Blumhouse, Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2 η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση της λίστας και ακολουθεί Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων που μας βάζει για τα καλά σε κλίμα γιορτινό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, η Ζωούπολη 2, ο Οικονομίδης, καθώς και η ταινία τρόμου Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2 εκτόξευσαν τα εισιτήρια του τετραημέρου, από τα από τα 124.053 στα 163.006 εισιτήρια.
{https://youtu.be/AVHtApM36aQ?si=tcIPG4K0u7uT84eo}
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 27 έως 30 Νοεμβρίου 2025
- «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», 118 αίθουσες, εισιτήρια 47.286 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 47.286
- «Zωούπουλη 2», 150 αίθουσες, εισιτήρια 40.834 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 98.967
- «Σπασμένη Φλέβα», 86 αίθουσες, εισιτήρια 25.135 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 76.347
- «Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2», 45 αίθουσες, εισιτήρια 19.733 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 19.733
- «Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων», 43 αίθουσες, εισιτήρια 6.166 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 6.166
- «Νυρεμβέργη», 48 αίθουσες, εισιτήρια 5.929 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 61.279
- «Η Συμμορία των Μάγων 3», 27 αίθουσες, εισιτήρια 5.715 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 39.299
- «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», 19 αίθουσες, εισιτήρια 3.086, (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 3.086
- «Wicked: Μέρος Δεύτερο», 21 αίθουσες, εισιτήρια 2.667, (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 38.198
- «Βουγονία», 21 αίθουσες, εισιτήρια 2.581 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 121.140