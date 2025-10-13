Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ξανά μαζί για το Release Athens x SNF Nostos 2026.

Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους προσφέροντας στο ελληνικό κοινό δύο καινοτόμα και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ήχο και την αισθητική των τελευταίων δεκαετιών.

Η επιτυχημένη συνεργασία από το 2023, συνεχίζεται δυναμικά και το 2026 [χρονιά-ορόσημο για τα 10 χρόνια ζωής του Release Athens Festival και τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)] και υπόσχεται 2 ημέρες γεμάτες μουσικό υπερθέαμα.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο σπουδαίος David Byrne εμφανίζεται στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με ένα εντυπωσιακό show, στο πλαίσιο της Who Is the Sky tour που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads και της σόλο διαδρομής του.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να μας προσφέρουν μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία, στην Πλατεία Νερού.

Περισσότερα ονόματα και για τις δύο ημέρες θα ανακοινωθούν σύντομα!

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.



David Byrne

Παρότι είναι ευρέως γνωστός ως ο frontman των σπουδαίων Talking Heads, ο David Byrne έχει γνωρίσει αντίστοιχη αποδοχή και μέσα από την περιπετειώδη σόλο καριέρα του, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάσει διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις. Μετά τη διάλυση της θρυλικής μπάντας του, το 1991, ο Byrne ανέλαβε αμέτρητα projects που περιλαμβάνουν σόλο άλμπουμ, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, καθώς και τη δισκογραφική του εταιρεία Luaka Bop, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του δυτικού κοινού με καινοτόμους καλλιτέχνες από τη Νότια Αμερική και την Αφρική.

Το πάθος του για ιδιαίτερους ρυθμούς και ήχους, το ταλέντο του για πρωτότυπες και εθιστικές μελωδίες, αλλά και οι οξυδερκείς στίχοι του αποτελούν τους κεντρικούς άξονες που διατρέχουν το σύνολο της δισκογραφίας του, η οποία είναι γεμάτη αξεπέραστους δίσκους όπως τα My Life In The Bush of Ghosts (με τον Brian Eno), Rei Momo, Catherine Wheel, Love This Giant (με την St. Vincent), The Last Emperor και φυσικά τα Remain in Light και Fear of Music των Talking Heads.

Στην έκτη δεκαετία της μουσικής του πορείας, ο Byrne έχει λάβει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, Grammy και ειδικό βραβείο Tony, έχει εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εξερευνά νέους τρόπους έκφρασης, διατηρώντας το δικό του χαρακτηριστικό ήχο, όπως φάνηκε και στο πιο πρόσφατο άλμπουμ του Who Is the Sky? (2025), που ηχογράφησε με τους Ghost Train Orchestra.

Gorillaz

Το 1998, ο ηγέτης των Blur, Damon Albarn, μαζί με τον Βρετανό σκιτσογράφο και εικονογράφο Jamie Hewlett, δημιούργησαν τους Gorillaz, ένα πρωτοποριακό project που άνοιξε νέους εκφραστικούς δρόμους και μας χάρισε μερικές από τις σπουδαιότερες καλλιτεχνικές στιγμές του 21ου αιώνα.



Με έδρα τους τα Kong Studios που σχεδίασε ο Hewlett, οι Gorillaz αφοσιώθηκαν στη μουσική καινοτομία, έχοντας στη διάθεσή τους μια εντυπωσιακή λίστα συνεργατών που περιλαμβάνει από θρύλους της μουσικής μέχρι ανερχόμενα αστέρια – ονόματα όπως οι Elton John, Little Simz, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, Slowthai, Kali Uchis, Sidiki Diabaté, De La Soul, Robert Smith, Stevie Nicks, Tame Impala, Bad Bunny και Beck. Αυτές οι συνεργασίες και ο απολαυστικός συνδυασμός διάφορων μουσικών ειδών, έγιναν το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.

Με οκτώ άλμπουμ στο ενεργητικό τους - Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018), Song Machine: Season One - Strange Timez (2020) και Cracker Island (2023) - οι Gorillaz είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο. Το ντεμπούτο τους πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα και τους έφερε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο επιτυχημένο virtual συγκρότημα, ενώ το Plastic Beach ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια παγκοσμίως. Παράλληλα, κέρδισαν Grammy, BRIT Awards και κατέκτησαν τα charts σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι Gorillaz πραγματοποίησαν συναυλίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη - από το Σαν Ντιέγκο μέχρι τη Συρία και από το Μοντεβιδέο μέχρι το Μάντσεστερ - ενώ οι εορταστικές τους εμφανίσεις στο Λονδίνο για τα 25 χρόνια τους, το περασμένο καλοκαίρι, γνώρισαν την αποθέωση από κοινό και κριτικούς.

Eισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11:00.

Τα εισιτήρια για τη συναυλία του David Byrne & more tba ξεκινούν προς 40€ και θα συνεχίσουν προς 45€ & 50€, ενώ για τη συναυλία των Gorillaz & more tba, ξεκινούν προς 50€ και θα συνεχίσουν προς 55€.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snf.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.