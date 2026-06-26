Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ξεκαθαρίζει στην επιστολή του ότι η εξαίρεση των Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων από τον Σταθμό Διοδίων της Τύριας είναι παράνομη.

Σε μείζον ζήτημα για την τοπική οικονομία και τον επιχειρηματικό κόσμο της Ηπείρου εξελίσσεται η στάση της νέας εταιρείας διαχείρισης της Εγνατίας Οδού, η οποία, μετά την κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης, φαίνεται πως ερμηνεύει το νόμο κατά το δοκούν, εξαιρώντας τα επαγγελματικά οχήματα από την απαλλαγή των τελών διοδίων.

Το πρόβλημα, το οποίο πλέον παίρνει διαστάσεις, αναδεικνύεται μέσα από επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, και Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Την ίδια στιγμή, ανάλογο σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και στο Μέτσοβο, με το θέμα να αναδεικνύεται στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής.

Η Θεσπρωτία αντιδρά για την Τύρια

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, γινόμενο αποδέκτης σωρείας διαμαρτυριών από τοπικές επιχειρήσεις, ξεκαθαρίζει στην επιστολή του ότι η εξαίρεση των Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων από τον Σταθμό Διοδίων της Τύριας είναι παράνομη.

Όπως υπενθυμίζει στους Υπουργούς, ο πρόσφατος Νόμος 5260/2025, σε συνδυασμό με την πάγια υπουργική απόφαση του 2017 (ΦΕΚ 4156/Β/29.11.2017), προβλέπει ρητά και με σαφήνεια την απαλλαγή τόσο των Ι.Χ. επιβατικών όσο και των Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων που διατηρούν εγκατάσταση εντός των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών.

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Πέρα από το «μπλόκο» στις απαλλαγές, το Επιμελητήριο καταγγέλλει και ένα απίστευτο γραφειοκρατικό κομφούζιο, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις που ξεπερνούν τους δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση των καρτών ελεύθερης διέλευσης. Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο που η νέα εταιρεία κρίνει τις προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων, μιλώντας για «αμφίβολη ερμηνεία».

Για άλλη μια φορά, το κράτος παραχωρεί δημόσιες υποδομές σε ιδιώτες και οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές: οι εταιρείες να «ψιλοκοσκινίζουν» το νόμο για να αυξήσουν τα έσοδα και οι επαγγελματίες των ακριτικών περιοχών να πληρώνουν το μάρμαρο.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργών ώστε να διασφαλιστεί η χορήγηση αδειών εξαίρεσης για όλα τα επαγγελματικά οχήματα συνολικά, αλλά και να μπει ένα τέλος στις απαράδεκτες καθυστερήσεις έκδοσης των καρτών.

Πηγή: epiruspost.gr