Νέα φωτιά στην Κορινθία, ήχησε 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 7 εναέρια.

Φωτιά μαίνεται στο Στεφάνι Κορινθίας. Λόγω του πύρινου μετώπου στάλθηκε 112 για ετοιμότητα. Για την ενημέρωση και προστασία των πολιτών ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές να καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Η φωτιά έχει δυναμική και αυτή τη στιγμή το μέτωπο απλώνεται με κατεύθυνση προς Αργολίδα χωρίς μέχρι στιγμής να απειλείται ο οικισμός και τα σπίτια της.

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Ήχησε 112 για ετοιμότητα

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Στεφάνι - 11 εναέρια

Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας, με τις δυνάμεις στο σημείο να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στην κατάσβεση επιχειρούν πλέον 82 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών πυροσβεστών και συνολικά 24 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον εναέριο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στην περιοχή επιχειρεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με drone, παρέχοντας εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς και βοηθώντας στον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων. Σημαντική είναι και η υποστήριξη από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συνδράμουν στις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον έλεγχο του μετώπου, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες Αρχές.

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κορινθία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Στεφάνι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και το μέτωπο παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή έχει κινητοποιηθεί ισχυρός μηχανισμός κατάσβεσης, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε και το 112 για την περιοχή του Στεφανίου, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται αδιάκοπα εν μέσω ανέμων.

Φωτιά στην Κορινθία: Με δυναμική το μέτωπο προς την Αργολίδα – Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής σπίτια

Η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο αυτή την ώρα κινείται με κατεύθυνση προς την Αργολίδα. Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένη περιοχή ή σπίτια στην Αργολίδα. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει δυναμική.

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