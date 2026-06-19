Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει επίσης ότι η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να αποκτήσει πιο επεκτατικό χαρακτήρα το 2026, καθώς έχουν ήδη υιοθετηθεί μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του φορολογικού βάρους.

Περιθώρια για ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια δημιουργεί η πρόσφατη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τελευταίο Οικονομικό Δελτίο της κεντρικής τράπεζας επισημαίνεται ότι η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή ενισχύει την πιθανότητα ενός ευνοϊκότερου μακροοικονομικού σεναρίου για τη χώρα, σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις που είχαν διαμορφωθεί υπό το βάρος της αβεβαιότητας από τις συγκρούσεις στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στηρίζει την προοπτική ενός ηπιότερου σεναρίου για την ελληνική οικονομία. Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,0% το 2026 και να επιταχυνθεί στο 2,1% το 2027 και το 2028. Παράλληλα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,7% το 2026, υποχωρώντας στο 2,5% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Οι προβλέψεις αυτές είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο προέβλεπε ανάπτυξη 1,9% και διατήρηση του ίδιου ρυθμού τα επόμενα χρόνια, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλούσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία. Στο ίδιο σενάριο, ο πληθωρισμός εκτιμάτο ότι θα διαμορφωνόταν στο 3,7% το 2026 και θα αποκλιμακωνόταν σταδιακά τα επόμενα έτη.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει επίσης ότι η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να αποκτήσει πιο επεκτατικό χαρακτήρα το 2026, καθώς έχουν ήδη υιοθετηθεί μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του φορολογικού βάρους.

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Στο 4,9% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα

Παράλληλα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025, που ανήλθε στο 4,9% του ΑΕΠ, επιβεβαιώθηκε ως ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης δημόσιου χρέους υποχώρησε σημαντικά κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 146,1% του ΑΕΠ, εξέλιξη που αποδίδεται στο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους και στη θετική διαφορά μεταξύ επιτοκίων και ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της κεντρικής τράπεζας, η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, επιτρέποντας την υιοθέτηση μόνιμων επεκτατικών μέτρων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις παραμένουν κυρίως καθοδικοί. Μεταξύ των βασικών απειλών συγκαταλέγονται η πιθανή αποτυχία εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, μια νέα κλιμάκωση ή παράταση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η διατήρηση ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, η περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού προστατευτισμού σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η εμφάνιση ακραίων κλιματικών φαινομένων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.