Στις 18:30, ο Πρωθυπουργός θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του με συνάντηση με πολίτες στη Βούλα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 16 Ιουνίου περιοδεία στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σειρά επισκέψεων σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής.

Στις 17:40, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ρέμα Κόρμπι, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να ενημερωθεί για την πορεία και την πρόοδο των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής.

Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, όπου θα έχει εικόνα για τη λειτουργία της δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο και τις ανάγκες των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, σε μια συζήτηση που θα επικεντρωθεί στον ρόλο της πολιτικής προστασίας και της εθελοντικής δράσης. Στις 18:30, ο Πρωθυπουργός θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του με συνάντηση με πολίτες στη Βούλα, στο πλαίσιο άμεσης επαφής και διαλόγου με την τοπική κοινωνία.