«Πλαφόν στις τιμές, μείωση των έμμεσων φόρων, ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος, ρύθμιση των χρεών με κούρεμα και 120 δόσεις είναι τα μέτρα που ζητά η κοινωνία.»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε η Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή τα νέα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 εμφανίζεται αυξημένο, με την ίδια να υποστηρίζει ότι προέρχεται από «επιπλέον αφαίμαξη των πολιτών» ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Σύμφωνα με την κριτική της, η κυβέρνηση προχωρά σε επιστροφή περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσω επιδομάτων και παρεμβάσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει ανεπαρκείς σε σχέση με τα δημοσιονομικά μεγέθη.Η κ. Αχτσιόγλου υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, σημειώνοντας πως η στήριξη των πολιτών παραμένει περιορισμένη και αποσπασματική.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzp3r0otz49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση της Έφης Αχτσιόγλου

Τη λογική σάς παίρνω 10 και σας επιστρέφω το 1 ως δήθεν γενναιόδωρος, επανέλαβε και με τις σημερινές εξαγγελίες ο κ. Μητσοτάκης. Το ήδη υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα των 6 δισ., που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός του 2025, διπλασιάστηκε στα 12,13 δισ! Με 6 δισ. επιπλέον αφαίμαξη των πολιτών, ο κ. Μητσοτάκη έρχεται τώρα να «επιστρέψει» με τυμπανοκρουσίες 500 εκατ.

Και πώς μεταφράζονται οι επιδοτήσεις που ανακοίνωσε; Σε 4 ευρώ τον μήνα επιπλέον στους συνταξιούχους (όχι όλους), ενώ διανύουμε τον 7ο χρόνο αφαίρεσης της 13ης σύνταξης (ύψους 1δισ./έτος) που ο ίδιος κατήργησε. Σε 12,5 ευρώ τον μήνα για μια οικογένεια με ένα παιδί. Σε καταφανώς ανεπαρκείς ρυθμίσεις για τα χρέη, που λίγοι θα μπορέσουν να ενταχθούν και ακόμη λιγότεροι θα μπορέσουν να τις τηρήσουν, στις δεδομένες συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, ενώ τα κέρδη των τραπεζών καλπάζουν προκλητικά επί θητείας του. Τι προϋποθέτει μια πραγματική στήριξη των πολιτών; Πλαφόν στις τιμές, μείωση των έμμεσων φόρων, ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος, ρύθμιση των χρεών με κούρεμα και 120 δόσεις.

{https://www.facebook.com/100044454848778/posts/1485858789572602/?rdid=V8YuyPUbUAx1Lsy9#}