Το άγριο έγκλημα έγινε στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Ένας άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες στα Σκούρτα Βοιωτίας το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και είχε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Τη σορό εντόπισε ένας κυνηγός μέσα σε χωράφι και ενημέρωσε τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ο νεκρός ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τον περασμένο Μάιο ενώ πληροφορίες η φωτιά υπολογίζεται πως έγινε πριν 2-3 μέρες.

Την υπόθεση διερευνά η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος και στο σημείο έχει φτάσει κλιμάκιο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να βρουν στοιχεία, τα οποία θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του πτώματος. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).