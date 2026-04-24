Εσύ θα πήγαινες στη Μέριλ Στριπ να της παρουσιάσεις μια κακή ιδέα;

To σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» (The Devil Wears Prada) θα κάνει την εμφάνισή της σύντομα στις αίθουσες, μετά από μια μακρά αναμονή 20 ετών και τώρα ξέρουμε το λόγο.

Η συνέχεια της επιτυχημένης κωμωδίας-δράματος του 2006, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φράνκελ, επανασυνδέει την Αν Χάθαγουεϊ και τη Μέριλ Στριπ στους εμβληματικούς ρόλους τους ως Άντι Σακς και Μιράντα Πρίστλι, αντίστοιχα.

Στην ταινία, η Μιράντα της Στριπ αγωνίζεται να διατηρήσει τη σημασία και το λόγο ύπαρξης του περιοδικού «Runway» στο νέο τοπίο των (ψηφιακών) μέσων ενημέρωσης, ενώ η Άντι της Χάθαγουεϊ, επιστρέφει στο περιοδικό μόδας για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει την κρίση.

Το δίδυμο θα έχει τη βοήθεια του πολύτιμου βοηθού της Μιράντα, του Νάιτζελ (Στάνλεϊ Τούτσι), καθώς και της πρώην βοηθού της, Έμιλι Τσάρλτον (Έμιλι Μπλαντ), η οποία είναι πλέον μια επιτυχημένη στελέχος εταιρείας πολυτελών brands και διαθέτει τους πόρους για να κρατήσει το Runway στη ζωή.

Στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας, ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ εξήγησε γιατί χρειάστηκαν δύο δεκαετίες για να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ, παρά την παγκόσμια επιτυχία της αρχικής ταινίας.

«Αυτή την περίοδο κάνουμε εκτενή προώθηση της ταινίας, οπότε η ερώτηση που μας κάνουν συχνά είναι: "γιατί χρειάστηκαν 20 χρόνια και γιατί τώρα;"», ανέφερε.



«Και η αλήθεια είναι ότι, για σχεδόν δύο δεκαετίες, απλώς δεν είχαμε μια αρκετά καλή ιδέα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας πείσει κανείς να συναντηθούμε με τη Μέριλ Στριπ για να της παρουσιάσουμε μια κακή ιδέα. Και εννοώ, εσύ θα το έκανες;».

Ο Φράνκελ συνέχισε εξηγώντας ότι ήταν η Aline Brosh McKenna, η συνεργάτιδα του σεναριογράφος, εκείνη που συνειδητοποίησε ότι ο κόσμος της μόδας και της δημοσιογραφίας είχε αλλάξει δραματικά από τότε που γυρίστηκε η πρώτη ταινία το 2005, και αποφάσισαν ότι θα ήταν συναρπαστικό να δούμε πώς αυτοί οι χαρακτήρες -που το κοινό εξακολουθεί να αγαπάει- θα κινούνται μέσα σε αυτό το νέο, απαιτητικό τοπίο.

«Να 'μαστε λοιπόν, κάτι που μοιάζει λίγο σουρεαλιστικό, αλλά χαίρομαι που περιμέναμε. Αυτή η επανένωση με την κινηματογραφική μας οικογένεια, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά».

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», από την 20th Century Studios, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Απριλίου.