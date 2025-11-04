«Μετά τον Echo ποιος ;», διερωτάται ο έμπειρος εκπαιδευτής.

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του θρυλικού σκύλου – ντετέκτιβ της «Anubis», «Echo», έχει προκαλέσει προβληματισμό και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν οργή και θλίψη για την απώλεια ενός ζώου που πρόσφερε ανιδιοτελώς στην κοινωνία.

Η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί σε βάθος, καθώς τα μέλη της ομάδας ζητούν δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο «Εcho» φέρεται να δηλητηριάστηκε στην περιοχή της Πεντέλης.

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ιδρυτής της ομάδας αυτών των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων προχώρησε σε μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στην οποία εξιστορεί τα γεγονότα πριν βρεθεί νεκρός ο θρυλικός σκύλος.

Μάλιστα αφήνοντας αιχμές διερωτάται: «Μετά τον Echo ποιος ;»,

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του

«Μετά τον Echo ποιος ;», διερωτάται ο έμπειρος εκπαιδευτής…

Όταν ζούσαμε στο αμάξι για 8 μήνες επειδή κάποιοι αποφάσισαν για εμάς να ζούμε έτσι.Οταν δεν υπήρχε AnubisUnit Coldcase.Τότε που σπίτι μας ήταν το δάσος στο βουνό.

Όλη η ομάδα μαζί.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους του χωριού που ζούμε για τον πολιτισμό που μας χάρισαν.

Προσπάθησαν να μας βγάλουν κλέφτες δεν τους βγήκε.

Προσπάθησαν να μας βγάλουν βρώμικους και ότι τους πετάμε σκατά με το φτυάρι κάτι αξιωματικοί καραβαναδες της πυροσβεστικής δίπλα αλλά δεν τους βγήκε.

Προσπάθησαν να μας βγάλουν ότι κακοποιούμε τα ζώα δεν τους βγήκε.

Μας χτύπησαν μπουνιά τους δώσαμε μπουνιές και πήγαν από εκεί που ήρθαν.

Μας έστειλαν οδηγό υπουργού να γραφτεί εθελοντής τον στείλαμε πάλι στον υπουργό να του πει τα κάλαντα.

Μας ήρθαν από κάποιο υπουργείο να μας χρηματισουν δεν τα πήραμε έτσι για να είναι ελαφρια η πένα.

Μας ήρθε κατηγορούμενος εν ενεργεία σε υπηρεσία να μας ζητήσει τα ρέστα που μας διόρισε ο ανακριτής αποστρατεύτηκε μετά από λίγο.

Μας έκοψαν τις αμοιβές λέγοντας ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε μεγαλύτερη αμοιβή πραγματογνώμονα από έναν υπάλληλο γραφείου.

Όλο αυτό το διάστημα που γίνονται αυτά εμείς δουλεύουμε και ψάχνουμε αγνοούμενους.

Το τελευταίο σενάριο είναι να έρχεται ένας κοντζαμπασης της περιοχής του χωριού να μας πει ότι εντός των εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης ότι είμαστε αθίγγανοι και πρέπει να φύγουμε.Εχοντας δίπλα μας άλλους αθίγγανους ένστολους και άλλους αθίγγανους προστάτες του βουνού.

Βοσκοτσοπανιδες του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνουν τους ντεντέκτιβ σε υπόθεση εξαφάνισης.

Τύποι που έκαναν αρπαγή σύμφωνα με πρώην πράκτορα της ΕΥΠ πιάστηκαν να φωτογραφίζουν το αμάξι μας ενώ είμαι στο ραντεβού που μου έκλεισαν να μου δώσουν πληροφορίες για την εξαφάνιση.

Πάω να παραδώσω σκύλο σε φίλη μου και την ώρα που κατεβαίνω με φωτογραφίζει αμάξι smart με πινακίδες που δεν υπάρχουν καταχωρήση.

Και ξαφνικά πεθαίνει ο echo από νεφρική ανεπάρκεια και ηπατική ανεπάρκεια σε 3 μέρες κάνοντας εμετούς με αίμα σε έναν Δήμο(χωριό)που έχει πολιτισμό και σέβεται τα αδέσποτα.

Τα άλλα που έχουν αφεντικό;;;;

Λυπάμαι πραγματικά για την κατάντια μας.

Μετά τον echo ποιος;;;;

Ακούω βλέπω Περιμένω

