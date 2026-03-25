Κλειστά είναι τα σούπερ μάρκετ την 25η Μαρτίου, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, καθώς η εθνική επέτειος αποτελεί υποχρεωτική αργία. Ωστόσο, συγκεκριμένα καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν – με διαφοροποιήσεις στο ωράριο. Όπως κάθε χρόνο, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν θα ανοίξουν 25 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα των αλυσίδων: Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος (εταιρικά καταστήματα), Μασούτης, My market (εταιρικά), Γαλαξίας και Bazaar, μεταξύ άλλων.

Η λειτουργία τους αναστέλλεται στο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας, καθώς η ημέρα συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων και η απασχόληση μισθωτών.

Ανοιχτά αναμένεται να είναι:

Τα καταστήματα OK! Markets

Τα AB Shop & Go (franchise)

Τα My market Local (franchise)

Τοπικά mini markets

Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία

Οι καταναλωτές καλό είναι να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το κατάστημα που τους ενδιαφέρει πριν το επισκεφθούν, ώστε να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Τι ισχύει με το ωράριο

Όσα σούπερ μάρκετ και καταστήματα ανοίξουν την 25η Μαρτίου δεν θα λειτουργήσουν με ενιαίο ωράριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανοίγουν μεταξύ 07:30 και 08:00 το πρωί

Κλείνουν μεταξύ 22:00 και 23:00 το βράδυ

Για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης Μαρτίου, ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής: «Η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος (2026) συμπίπτει με ημέρα Τετάρτη, έχει καθοριστεί από το νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Ως προς την αμοιβή της 25ης Μαρτίου 2026 ισχύουν τα εξής:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το καθορισμένο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με αυτό τον τρόπο, ενώ όσοι αμείβονται με μισθό θα λάβουν κανονικά τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου ισχύουν τα εξής:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 25η Μαρτίου είναι πέραν των 40 ωρών, οφείλεται επιπλέον της προσαύξησης λόγω αργίας και η προσαύξηση λόγω πρόσθετης εργασίας (υπερεργασία, υπερωρία).

Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν».