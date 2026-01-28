«Έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε» είπε κατά τη συνάντηση στο Παρίσι με τους Μακρόν και Φρέντρικσεν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας.

Η κατάσταση στη Γροιλανδία είναι ένα «στρατηγικό κάλεσμα αφύπνισης για όλη την Ευρώπη», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας στο Παρίσι.

Η «αφύπνιση» πρέπει να επικεντρωθεί «στην διεκδίκηση της ευρωπαϊκής μας κυριαρχίας, στη συμβολή μας στην ασφάλεια της Αρκτικής, στην καταπολέμηση των ξένων παρεμβάσεων και της παραπληροφόρησης και στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη», δήλωσε ο Μακρόν στο Παρίσι ενώ είπε κάποιες λέξεις στη γλώσσα των Ινουίτ. Στη συνέχεια μίλησε δανέζικα λέγοντας ότι η Γαλλία θα «είναι δίπλα-δίπλα» με το «Βασίλειο της Δανίας».

Ο Μακρόν διαβεβαίωσε επίσης ότι η Γαλλία υποστηρίζει την ενίσχυση της άμυνας στην Αρκτική. «Δεδομένης της στάσης της Ρωσίας στον Άπω Βορρά, της οικονομικής παρουσίας της Κίνας και των στρατηγικών συνεπειών αυτής της προσέγγισης, συμφωνούμε στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής μας θέσης στην Αρκτική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν προειδοποίησε ότι οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα θα καθοδηγήσουν τις συνομιλίες της χώρας του με τις ΗΠΑ για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. «Έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, αλλά, από την οπτική γωνία της Γροιλανδίας, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο είδος συμφωνίας», δήλωσε μαζί με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν. «Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια».

«Η Δανία είναι ένα κυρίαρχο κράτος και είναι ένας από τους πιο βασικούς δημοκρατικούς κανόνες και αξίες ότι η εδαφική ακεραιότητα πρέπει να εκτιμάται», δήλωσε η Φρέντρικσεν κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Ινστιτούτο Sciences Po στο Παρίσι. «Και εκτός από αυτό, μην απειλείτε έναν σύμμαχο».

Η Φρέντρικσεν και ο Νίλσεν βρέθηκαν στο Παρίσι για μία συνάντηση με τον μακρόν μετά από συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την Τρίτη.

Ο Νίλσεν περιέγραψε με σκληρό τρόπο ωστόσο την προοπτική της Γροιλανδίας καθώς εξελίσσονται οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ. «Βρισκόμαστε υπό πίεση, σοβαρή πίεση. Ως ηγέτες της Γροιλανδίας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που φοβούνται και εκφοβίζονται», είπε.

«Φανταστείτε να ζείτε ειρηνικά, να είστε ένας πιστός εταίρος, πιστός στη συμμαχία και μετά ορισμένοι από τους εταίρους σας μιλάνε για λήψη, απόκτηση και δεν αποκλείουν τη χρήση όπλων», πρόσθεσε.

Η Φρέντρικσεν, από την πλευρά της προειδοποίησε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να κοιτάξουν πέρα ​​από τη Γροιλανδία και να εξετάσουν τη ευρύτερη εικόνα της μεταβαλλόμενης σχέσης της Ουάσιγκτον με την ήπειρο.

Με πληροφορίες του Reuters/France24