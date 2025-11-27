Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής καταγράφονται στη Φοινικούντα μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή την Πέμπτη το πρωί.

Η προέλαση της κακοκαιρίας ADEL συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση σε κατά τόπους περιοχές της χώρας. Νωρίτερα σήμερα ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Φοινικούντα, στη Μεσσηνία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια, υποδομές και περιουσίες των κατοίκων.

Στέγες και παράθυρα αφαιρέθηκαν από την ένταση των ανέμων, ενώ ορισμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές από πεσμένα αντικείμενα. Οι δυνατές ριπές ήταν τέτοιας έντασης, που ξερίζωσαν στέγες από κατοικίες, έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων και εκτόξευσαν λαμαρίνες στο οδικό δίκτυο, με τους οδηγούς να γλιτώνουν από «θαύμα».

Το σκηνικό, που κατάφερε να καταγράψει η ΕΡΤ, είναι πραγματικά συγκλονιστικό: ξεριζωμένα δέντρα, σοβαρές ζημιές σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και σπίτια, καθώς και πεσμένες κολώνες της ΔΕΗ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejefbfxc8q1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έσπασαν τζαμαρίες και προκλήθηκαν ζημιές

Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, επεσήμανε ότι γίνεται μια πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή των ζημιών και για να δοθεί βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη, αν και μέχρι στιγμής, οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν αυτό το εγχείρημα.

Η εικόνα από το meteoclub.gr δείχνει την πορεία του ισχυρού φαινομένου.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251758253654102&set=a.592875626209038}

{https://www.facebook.com/rebecca.sgourea/posts/pfbid02NaticWNjGumGeGoLfi6EZYE7T9BqmVCRKenxdGrqCvBPS6vuZTc52jnj8cRmBpqXl}

Tο καταστροφικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου στη Φοινικούντα

Από τη μανία των ανέμων ξεριζώθηκαν δέντρα, αποκολλήθηκαν στέγαστρα και σκεπές και έσπασαν τζαμαρίες, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα μέρος της περιοχής να έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Ο ανεμοστρόβιλος πέρασε από την περιοχή γύρω στις 7 το πρωί πλήττοντας ιδιαίτερα μία ξενοδοχειακή μονάδα, τις εγκαταστάσεις ενός κάμπινγκ και κάποια καταστήματα, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές και σε στέγες κατοικιών σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr

