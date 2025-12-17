Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα 2026» στον φιλόξενο χώρο του Eleon Loft στον Βοτανικό, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Με την εκδήλωση αυτή, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της φετινής ψηφοφορίας που ανέδειξε νικητή το Fiat Grande Panda, ολοκληρώθηκε μια δωδεκάμηνη πορεία του γνωστού και καταξιωμένου πλέον θεσμού, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν περισσότερα από 50 εντελώς νέα μοντέλα τα οποία λανσαρίστηκαν το διάστημα αυτό στην ελληνική αγορά. Θυμίζουμε σε αυτήν την τελική φάση για την ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026 συμμετείχαν όχι 10, αλλά 11 αυτοκίνητα, καθώς στη δέκατη θέση είχε υπάρξει ισοψηφία – και βάσει του επίσημου κανονισμού όταν δύο μοντέλα ισοψηφούν στο τέλος της κατάταξης περνούν και τα δύο στον «τελικό».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

1. Fiat Grande Panda 378

2. Renault 5 E-Tech Electric 338

3. Citroёn C3 253

4. Dacia Bigster 232

5. Hyundai Inster 228

6. MG ZS Max 227

7. Chery Tiggo 4 220

8. KIA EV3 219

9. Skoda Elroq 208

10. Geely EX5 199

11. BYD Atto 2 198

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί πως η βαθμολογική κατάταξη δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση πραγματικές διαφορές μεταξύ των υποψηφίων μοντέλων που ήταν όλα τους υψηλού επιπέδου. Εκείνο που στην πραγματικότητα μετράει είναι το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι ο νικητής.

Το Fiat Grande Panda προτιμήθηκε καθώς συγκεντρώνει ένα πλήθος από χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένη πρόταση: είναι μια compact, αλλά με καλούς χώρους πρόταση που διαθέτει και το μεγάλο προσόν ότι δεν προσφέρει απλώς μια ευρεία γκάμα επιλογών, αλλά διαθέτει και μια βασική έκδοση ιδιαίτερα προσιτή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Renault 5 E-Tech Electric, ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο με μοντέρνο design, υψηλή τεχνολογία και εντυπωσιακά δυναμικά χαρακτηριστικά, στοιχεία τα οποία άλλωστε εντυπωσίασαν αρκετά από τα μέλη της κριτικής επιτροπής που το τοποθέτησαν στην πρώτη θέση στη δική τους βαθμολογία.

Σε σχετικά μικρή απόσταση ακολούθησε το Citroen C3, ένα μοντέλο με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το Grande Panda, και ακολούθησαν οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), Γιώργος Βασιλάκης, αναφέρθηκε στην ταχύτητα με την οποία μπήκαν στην ευρωπαϊκή αγορά οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες, προσφέροντας σε καλή τιμή μοντέλα με υψηλή ποιότητα και πλούσιο εξοπλισμό, πιέζουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές να προσφέρουν και αυτοί αντίστοιχα προϊόντα. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη καθιέρωσης και άλλων κινήτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, πέραν των οικονομικών, όπως οι ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων στις πόλεις.

Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται από την έλευση εντελώς άγνωστων, μέχρι πρότινος, στο ελληνικό κοινό εταιρειών αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα, Νίκος Λουπάκης, σχολιάζοντας πως ο Έλληνας καταναλωτής έχει τώρα περισσότερες συμφέρουσες προτάσεις να επιλέξει. Σε αυτές τις συνθήκες η πρόκριση ενός νέου μοντέλου στην τελική δεκάδα, που φέτος λόγω ισοψηφίας ήταν 11-αδα, αποτελεί από μόνη της μια μεγάλη επιτυχία. Χωρίς αυτό, βέβαια, να μειώνει την αξία του μεγάλου νικητή, που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ώστε να θεωρηθεί ένα μοντέλο ως η καλύτερη πρόταση αγοράς για τον Έλληνα οδηγό-καταναλωτή.

Στην εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Πανελλήνιου Συλλόγου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (ΠΑΣΥΔΑΜ) διαβάστηκε μήνυμα του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

Σημειώνουμε πως τη διαδικασία ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα στήριξαν ως υποστηρικτές η εταιρία εμπορίας ανταλλακτικών και εξοπλισμών συνεργείων Ιαπωνική με το δίκτυο συνεργείων Autofit, η εξειδικευμένη στα logistics αυτοκινήτων εταιρία Ferst, η ΕΜΑ Α.Ε., η οποία εισάγει και διανέμει τα ελαστικά Continental στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η πίστα καρτ SFi Karting Circuit.