Οι όροι ένταξης της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, τι πρέπει να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί.

Με τροπολογία του το Υπουργείο Παιδείας έδωσε το «πράσινο φως» σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο του έργου τους.

Όπως επεξηγείται «με αποκλειστικό σκοπό την υποβοήθηση του έργου των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δύνανται

να αξιοποιούνται ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές, καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά, καθώς και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να οργανώνεται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών και συστημάτων αυτών. α δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στις εφαρμογές της παρ. ΙΑ, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. Ιλ. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για περίοδο τριών (3) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται. Η επεξεργασία των μεταδεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.»

Βάσει αυτής εγκρίνεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών εργαλείων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια αποκλειστικά για την υποβοήθηση του έργου των εκπαιδευτικών.

Δείτε την τροπολογία εδώ

Σοφία Ζαχαράκη: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας «πλανήτης» πάνω στον οποίο ήδη «κατοικούμε»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη εξαρχής έχει δώσει έμφαση στη σημασία της ένταξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία. Όπως επεσήμανε στην παρουσίαση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τόσο τα δημόσια σχολεία, όσο και τα πανεπιστήμια έχουν μπει στην τροχιά της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν εναρμονιστεί με την κεντρική κυβερνητική πολιτική για την προετοιμασία της νέας γενιάς για όσα φέρνει το αύριο.

Ειδικότερα στην ομιλία της η υπουργός τόνισε ότι «Στην τάξη μπήκαν χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες και κιτ ρομποτικής, δύο από τα πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στις νέες τεχνολογίες, και μέσα στον επόμενο μήνα ξεκινά η εστιασμένη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση αυτών των μέσων, με ενσωμάτωση θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης με την αξιοποίηση ενός ακόμα έργου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχωρήσαμε σε στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες: Πραγματοποιήσαμε ημέρες διαλόγου με πάνω από 3.000 εκπαιδευτικούς για τις ηθικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της ΤΝ με Έλληνες πανεπιστημιακούς από πανεπιστήμια της Ελλάδας και τους εξωτερικού. Διοργανώσαμε το Φεστιβάλ AI με το Ίδρυμα Ωνάση, που ήταν ανοιχτό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επιμορφώσαμε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς για τη δημιουργική ενσωμάτωση της ΤΝ στη διδασκαλία. Μεταφράσαμε και διανείμαμε τους οδηγούς UNESCO και ΕΕ για την ηθική χρήση της AI στην εκπαίδευση. Υποστηρίξαμε τον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό AI, που έδωσε ώθηση σε νέα μαθήματα, θερινά σχολεία και κοινότητες μάθησης. Οι μαθητές μας επέστρεψαν με 2 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο.

Παράλληλα, αναπτύξαμε νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Και συνεχίζουμε με μεγάλα έργα πληροφορικής: Μετασχηματίζουμε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με χιλιάδες ανοικτούς ψηφιακούς πόρους και σενάρια διδασκαλίας με ΤΝ. Δημιουργούμε ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά εργαλεία με 3D ολογράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδρύουμε 13 Κέντρα Καινοτομίας σε όλη τη χώρα, με πρόσβαση σε ΤΝ, μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα. Αναπτύσσουμε πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης με μηχανική μάθηση, για προσωποποιημένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτάσεις.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να δώσουμε στους μαθητές τα φτερά της γνώσης και της κριτικής σκέψης, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη που τους ενδυναμώνει. Ταυτόχρονα, να εξοπλίσουμε τους εκπαιδευτικούς με νέα εργαλεία, δυνατότητες και προοπτικές, ώστε να ηγηθούν της εκπαιδευτικής καινοτομίας και να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης»

