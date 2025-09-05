Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει και επίσημα στα σχολεία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει και επίσημα στα σχολεία
Το σχολείο περνά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, απόψε οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Μια νέα εποχή για τα σχολεία είναι στα σκαριά καθώς το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα το απόγευμα στις 18:00 από την αρμόδια υπουργό Σοφία Ζαχαράκη με την παρουσία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της εκδήλωσης «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα είχε προαναγγελθεί επί ημερών Κυριάκου Πιερρακάκη και όπως όλα δείχνουν έφτασε η ώρα τα σχέδια και το όραμα να πάρουν σάρκα και οστά.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και συνάμα καινοτόμο εγχείρημα το οποίο προωθείται με την αμέριστη στήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με απώτερο στόχο να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν υπεύθυνα με την τεχνολογία που θα καθορίσει τον κόσμο τους. Σύμφωνα τα όσα έχουν γίνει γνωστά σε πρώτη φάση θα δοθεί βάρος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να εκπαιδευτούν στο πώς να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στα μαθήματά τους, προσφέροντας μια νέα εμπειρία μάθησης στη μαθητική κοινότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται... καταφύγιο

Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται... καταφύγιο

Life
Τι μαθαίνουμε από τα παιδιά για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τι μαθαίνουμε από τα παιδιά για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Επιστήμη

Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση τόσο για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου από εκπαιδευτικούς (εποπτικοποίηση μαθήματος, φύλλα εργασίας, αξιολογήσεις) όσο και ως εργαλεία μάθησης από τους μαθητές και τις μαθήτριες (παραγωγή γραπτού λόγου, εξατομικευμένη εργασία κ.ά.)

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια, στοχεύοντας στη γνώση, την κατανόηση και τη χρήση των αλγοριθμικών τεχνολογιών, δεδομένων και λογισμικών, βάζοντας στο επίκεντρο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από το επίπεδο των τεχνολογικών τους γνώσεων. Όπως σημειώνεται «σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με οδηγό και προορισμό την ανάπτυξη, την τεχνολογία και την καινοτομία για το αύριο, από σήμερα»

Μετά την επένδυση στην ρομποτική και την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις, το ελληνικό σχολείο ετοιμάζεται να κάνει ένα γιγάντιο τεχνολογικό άλμα περνώντας πραγματικά στην εποχή του ψηφιακού σχολείου. Ακολουθώντας το όραμα Πιερρακάκη που εστίαζε στην εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της εφαρμογής προσωποποιημένης μάθησης, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω επενδύοντας στις δεξιότητες της νέας εποχής.

Η Σοφία Ζαχαράκη εξάλλου είχε μιλήσει για τα σχέδια αυτά σε εκδήλωση προ μηνών εστιάζοντας στις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως είχε τονίσει «είναι ένα εργαλείο προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση.». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews η υπουργός έχει τονίσει πως οι οποίες αλλαγές προωθούνται μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών, τις επιμορφώσεις και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά υλικά αποσκοπούν σε μια παιδαγωγικά τεκμηριωμένη ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σεβασμό στην ανθρωποκεντρική εκπαίδευση με λιγότερη τεχνολατρεία και περισσότερη παιδαγωγική φαντασία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Η πανελλήνια σχολική μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με απουσίες επιστρέφει

Η πανελλήνια σχολική μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με απουσίες επιστρέφει

Παιδεία
Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Παιδεία
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Γκρίνια για τις κουτσουρεμένες προσλήψεις και τα ηχηρά κενά στα σχολεία

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Γκρίνια για τις κουτσουρεμένες προσλήψεις και τα ηχηρά κενά στα σχολεία

Παιδεία
Αγιασμός στα σχολεία: Η εγκύκλιος του Υπουργείου για τις 11/9

Αγιασμός στα σχολεία: Η εγκύκλιος του Υπουργείου για τις 11/9

Παιδεία

NETWORK

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

healthstat.gr
Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

healthstat.gr
Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

healthstat.gr