Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει και επίσημα στα σχολεία

Το σχολείο περνά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, απόψε οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Μια νέα εποχή για τα σχολεία είναι στα σκαριά καθώς το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα το απόγευμα στις 18:00 από την αρμόδια υπουργό Σοφία Ζαχαράκη με την παρουσία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της εκδήλωσης «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα είχε προαναγγελθεί επί ημερών Κυριάκου Πιερρακάκη και όπως όλα δείχνουν έφτασε η ώρα τα σχέδια και το όραμα να πάρουν σάρκα και οστά.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και συνάμα καινοτόμο εγχείρημα το οποίο προωθείται με την αμέριστη στήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με απώτερο στόχο να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν υπεύθυνα με την τεχνολογία που θα καθορίσει τον κόσμο τους. Σύμφωνα τα όσα έχουν γίνει γνωστά σε πρώτη φάση θα δοθεί βάρος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να εκπαιδευτούν στο πώς να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στα μαθήματά τους, προσφέροντας μια νέα εμπειρία μάθησης στη μαθητική κοινότητα.

Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση τόσο για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου από εκπαιδευτικούς (εποπτικοποίηση μαθήματος, φύλλα εργασίας, αξιολογήσεις) όσο και ως εργαλεία μάθησης από τους μαθητές και τις μαθήτριες (παραγωγή γραπτού λόγου, εξατομικευμένη εργασία κ.ά.)

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια, στοχεύοντας στη γνώση, την κατανόηση και τη χρήση των αλγοριθμικών τεχνολογιών, δεδομένων και λογισμικών, βάζοντας στο επίκεντρο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από το επίπεδο των τεχνολογικών τους γνώσεων. Όπως σημειώνεται «σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με οδηγό και προορισμό την ανάπτυξη, την τεχνολογία και την καινοτομία για το αύριο, από σήμερα»

Μετά την επένδυση στην ρομποτική και την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις, το ελληνικό σχολείο ετοιμάζεται να κάνει ένα γιγάντιο τεχνολογικό άλμα περνώντας πραγματικά στην εποχή του ψηφιακού σχολείου. Ακολουθώντας το όραμα Πιερρακάκη που εστίαζε στην εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της εφαρμογής προσωποποιημένης μάθησης, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω επενδύοντας στις δεξιότητες της νέας εποχής.

Η Σοφία Ζαχαράκη εξάλλου είχε μιλήσει για τα σχέδια αυτά σε εκδήλωση προ μηνών εστιάζοντας στις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως είχε τονίσει «είναι ένα εργαλείο προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση.». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews η υπουργός έχει τονίσει πως οι οποίες αλλαγές προωθούνται μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών, τις επιμορφώσεις και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά υλικά αποσκοπούν σε μια παιδαγωγικά τεκμηριωμένη ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σεβασμό στην ανθρωποκεντρική εκπαίδευση με λιγότερη τεχνολατρεία και περισσότερη παιδαγωγική φαντασία.