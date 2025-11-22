Αναφορές για δεκάδες τραυματίες.

Μπαράζ πυροβολισμών ξέσπασε στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Σικάγο, με έναν 14χρονο νεαρό να χάνει τη ζωή του και δεκάδες άλλους να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με τους NYTimes, συνέβησαν δύο ξεχωριστά περιστατικά πυροβολισμών στο κέντρο του Σικάγο το βράδυ της Παρασκευής 21.11.2025, μετά την ετήσια τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πόλη.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9:50 μ.μ., κοντά στο θέατρο Chicago, στη γωνία των οδών Randolph και State. Η Αστυνομία του Σικάγο ανέφερε ότι τα επτά θύματα, όλα ανήλικοι ηλικίας 13 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Έξι από αυτούς ήταν σε καλή κατάσταση και ένας, 13 ετών, σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικοί περιπολούσαν στο κέντρο κοντά σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων συγκεντρωμένων στο πεζοδρόμιο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο κόσμος άρχισε να τρέχει.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα δείχνει πλήθος ανθρώπων να τρέχει μακριά από το θέατρο Chicago, ενώ άλλοι έμπαιναν σε είσοδο του μετρό για να προστατευθούν. Αστυνομικοί επίσης φαίνονταν να τρέχουν στην περιοχή.

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο άνδρες δέχτηκαν πυροβολισμούς περίπου πέντε τετράγωνα μακριά από το θέατρο Chicago και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε στο νοσοκομείο. Η ηλικία του δεν έγινε άμεσα γνωστή. Ο άλλος, 18 ετών, βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση το πρωί του Σαββάτου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά και τα δύο περιστατικά, αλλά δεν υπήρχαν ύποπτοι υπό κράτηση μέχρι το πρωί του Σαββάτου.