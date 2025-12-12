Η καθηγήτρια Πληροφορικής του 1ου ΓΕΛ Σπατών ξεχώρισε για τις καινοτόμες δράσεις της που ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στη μαθησιακή διαδικασία.

Η Μαρία Ντέμου, καθηγήτρια Πληροφορικής στο 1ο Λύκειο Σπάτων είναι μια από τις φιναλίστ στα World Education Medals 2025, μια διεθνή διάκριση που αναγνωρίζει εκπαιδευτικούς, ηγέτες και μαθητές που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να φέρουν θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Η υποψηφιότητά της βασίζεται στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία με στόχο τη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών της ξεχωρίζει το grECOtrails, ένα μαθητικό project βιώσιμου τουρισμού που αξιοποιεί εργαλεία AI, όπως μετατροπή φωνής σε κείμενο, αναγνώριση εικόνας και αυτοματοποιημένη επεξεργασία βίντεο, δημιουργώντας μια διαδραστική ψηφιακή εμπειρία και ενισχύοντας τη συμμετοχή των μαθητών σε δημιουργικές δράσεις. Επιπλέον, η Μαρία Ντέμου έχει υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την κυβερνοασφάλεια, την ψηφιακή υπευθυνότητα και την κριτική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω προσομοιώσεων, role-play και gamified πλατφορμών.

Το έργο της επεκτείνεται διεθνώς, όπως στο eTwinning project EcoQuesters, που αξιοποίησε γενετική AI για τη δημιουργία VR πόλεων και διαδραστικών μαθησιακών εμπειριών, ενώ η επερχόμενη πρωτοβουλία TimeBridge θα συνδέει διαφορετικές γενιές μέσω AR/VR εμπειριών με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η Μαρία Ντέμου επιδιώκει να γεφυρώσει κρίσιμα μαθησιακά και διαγενεακά χάσματα, προάγοντας έναν εκπαιδευτικό χώρο χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ψηφιακό γραμματισμό, γνώση AI και αίσθημα σκοπού μέσα από ουσιαστική μάθηση.

Ο Mayank Dhingra, Director & Global Head - Education Business and Strategy στην HP, δήλωσε: «Συγχαίρω τη Μαρία Ντέμου για τη διάκρισή της ως φιναλίστ στα World Education Medals 2025. Το έργο της αποδεικνύει τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Οι προσπάθειές της δείχνουν τον δρόμο για μια θετική και ηθική εφαρμογή της AI στην εκπαίδευση, προς όφελος των μελλοντικών γενεών».