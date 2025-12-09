Νέος Κύκλος Δωρεάν Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, συνεχίζει για 2η συνεχόμενη χρονιά τη Δράση "Προγραμματίζοντας το αύριο". Η Δράση επιδιώκει να εφοδιάσει ταλαντούχους εφήβους, και νέους έως 25 ετών με δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

H Δράση περιλαμβάνει τα προγράμματα:

1. Python Programming and Machine Learning (AI) για ταλαντούχους έφηβους – 7 Φεβρουαρίου 2026 – 21 Νοεμβρίου 2026

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 8 Δεκεμβρίου 2025

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση εφήβων (ηλικίας 14-16 ετών) σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, καλλιεργώντας το πνεύμα της καινοτομίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και να εξελιχθούν σε ηγέτες του αύριο.

2. Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Δημιουργικής Έκφρασης για νέους – 7 Φεβρουαρίου 2026 – 23 Μαΐου 2026

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 8 Δεκεμβρίου 2025

Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους νέους (ηλικίας 18-25 ετών) στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Generative εργαλείων, καλλιεργώντας εκτός από τη δημιουργική σκέψη, τη σύγχρονη εκφραστικότητα και την τεχνολογική εξοικείωση. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και δημιουργικότητας με ΑΙ, χρήση εργαλείων GenAI, storytelling, ψηφιακή παρουσίαση.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν δεξιότητές τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Στο κάθε πρόγραμμα θα συμμετέχουν 15 άτομα.