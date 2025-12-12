Η ημερομηνία έναρξης παρατείνεται καθώς το Ταμείο Παρακαταθηκών χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την απαραίτητη ψηφιακή εφαρμογή που θα στέλνει αυτόματα τους χρηματικούς καταλόγους στη Φορολογική Διοίκηση.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η έναρξη της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη βεβαίωση εσόδων και την έκδοση Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου 2026.

Η παράταση δίνεται επειδή το Ταμείο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την απαραίτητη ψηφιακή εφαρμογή που θα στέλνει αυτόματα τους χρηματικούς καταλόγους στη Φορολογική Διοίκηση. Η απόφαση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και ισχύει από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Η νέα διαδικασία έχει ξεκινήσει από πολλούς φορείς του Δημοσίου και όλα τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς την ΑΑΔΕ αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές γίνεται πλήρως ψηφιακά, χωρίς χαρτιά και χειροκίνητες διαδικασίες.

Ένα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό: έως την 1η Δεκεμβρίου ένας δημόσιος φορέας, όπως ένας δήμος, έστελνε στη φορολογική διοίκηση έγγραφα για οφειλές πολιτών με πιο «παραδοσιακό» τρόπο, όπως μέσω email ή χειροκίνητης καταχώρισης. Από την 1η Δεκεμβρίου τα ανεβάζει μόνο μέσα από την ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα που τα στέλνει αυτόματα στην ΑΑΔΕ. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όμως, θα αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το νέο σύστημα αργότερα, τον Ιούλιο του 2026, επειδή χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί.

Όλες αυτές οι αλλαγές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ψηφιοποίησης του Δημοσίου, ώστε οι διαδικασίες να γίνονται πιο γρήγορα, με λιγότερα λάθη και με καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.