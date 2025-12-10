Ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, για παράδειγμα, που λάμβανε ειδική αμοιβή 1.000 ευρώ για πλήρη επίτευξη στόχου, με τον παλιό συντελεστή 1,00, θα λαμβάνει πλέον 2.000 ευρώ.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή εισάγει σημαντική αναμόρφωση στο σύστημα υπολογισμού του Βραβείου Επίτευξης Στόχων για τους εργαζομένους της ΑΑΔΕ, αυξάνοντας αισθητά τους σχετικούς συντελεστές. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η δημοσιονομική επίπτωση της ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς το ποσό του βραβείου αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση επίτευξης ή υπέρβασης των υπηρεσιακών στόχων.

Η διάταξη τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 4778/2021, οδηγώντας ουσιαστικά σε διπλασιασμό των συντελεστών για όλες τις βαθμίδες ευθύνης της φορολογικής διοίκησης. Για τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ο συντελεστής για επίτευξη στόχων 95%–97% αυξάνεται από 0,90 σε 1,80, ενώ για επίτευξη 98%–99% ανεβαίνει από 0,93 σε 1,86. Σε περίπτωση πλήρους επίτευξης της στοχοθεσίας, ο συντελεστής διαμορφώνεται πλέον στο 2,00, έναντι του προηγούμενου 1,00, ενώ εισάγεται και ρήτρα πρόσθετης αύξησης έως το 110% της επίτευξης, ως κίνητρο για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Αντίστοιχες προσαρμογές προβλέπονται και για τις υπόλοιπες βαθμίδες διοικητικής ιεραρχίας. Για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων οι συντελεστές ορίζονται σε 1,72, 1,78 και 1,90, ενώ για τους προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων σε 1,68, 1,74 και 1,86. Οι προϊστάμενοι Τμημάτων θα λαμβάνουν υπολογισμό με συντελεστές 1,64, 1,70 και 1,82, ενώ ακόμη και οι υπάλληλοι χωρίς θέση ευθύνης επωφελούνται από την αναβάθμιση των συντελεστών, οι οποίοι διαμορφώνονται σε 1,60, 1,66 και 1,78. Σε όλες τις κατηγορίες θα εφαρμόζεται ο μηχανισμός προσαύξησης του συντελεστή πλήρους επίτευξης κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε επιπλέον μονάδα υπέρβασης έως το 110%.

Παραδείγματα

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα βασισμένα στους νέους συντελεστές, ώστε να αποτυπώνεται καθαρά η διαφορά στο ύψος του Βραβείου Επίτευξης Στόχων:

Ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης που λάμβανε ειδική αμοιβή 1.000 ευρώ για πλήρη επίτευξη στόχου, με τον παλιό συντελεστή 1,00, θα λαμβάνει πλέον 2.000 ευρώ, καθώς ο συντελεστής διπλασιάζεται σε 2,00. Αντίστοιχα, για επίτευξη 98%–99%, όπου ο συντελεστής αυξάνεται από 0,93 σε 1,86, μια αμοιβή που ήταν 930 ευρώ θα ανέρχεται πλέον σε 1.860 ευρώ.

-Για έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης με παλιό συντελεστή 0,89 που αντιστοιχούσε σε 890 ευρώ για 1.000 ευρώ βάσης, ο νέος συντελεστής 1,78 ανεβάζει την αμοιβή στα 1.780 ευρώ. Ένας προϊστάμενος Τμήματος που λάμβανε 820 ευρώ με συντελεστή 0,82 θα λαμβάνει πλέον 1.640 ευρώ, λόγω του νέου συντελεστή 1,64.

-Ένας υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης που για επίτευξη 100% λάμβανε 800 ευρώ (με συντελεστή 0,80) θα δει το ποσό να διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ, καθώς ο νέος συντελεστής για πλήρη στοχοθεσία φτάνει το 1,60.

-Ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης με ποσό βάσης 1.200 ευρώ και υπέρβαση στόχου στο 105% θα αμείβεται με συντελεστή 2,05. Το βραβείο του θα διαμορφώνεται στα 2.460 ευρώ, έναντι των 1.200 ευρώ που θα λάμβανε με το παλιό καθεστώς.

-Ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης με ποσό βάσης 900 ευρώ και πλήρη επίτευξη του στόχου θα χρησιμοποιεί τον νέο συντελεστή 1,90, λαμβάνοντας 1.710 ευρώ, αντί των 900 ευρώ με τον προηγούμενο συντελεστή.

-Ένας προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης με ποσό βάσης 850 ευρώ και επίτευξη 99% θα δει την αμοιβή του να διαμορφώνεται με συντελεστή 1,74 στα 1.479 ευρώ, από 791 ευρώ που θα λάμβανε με τον παλιό συντελεστή 0,93.

-Ένας προϊστάμενος Τμήματος με ποσό βάσης 700 ευρώ και επίτευξη 110% θα χρησιμοποιήσει συντελεστή 1,92 (1,82 + 0,10 από την υπέρβαση), με τελικό ποσό 1.344 ευρώ, σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο καθεστώς.

-Ένας υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης με ποσό βάσης 600 ευρώ και επίτευξη 98% θα αμειφθεί με συντελεστή 1,66, δηλαδή 996 ευρώ, έναντι των 558 ευρώ που θα προέκυπταν με τον παλιό συντελεστή 0,93.