Στην τελική ευθεία η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Σήμερα αγορεύει η εισαγγελέας της έδρας.

12 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα που έγινε η αφορμή να ξετυλίξει η Δικαιοσύνη το «κουβάρι» της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής, μπαίνει στην τελική ευθεία η δίκη σε δεύτερο βαθμό των συνολικά 42 κατηγορουμένων με την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας.

Δεκάδες σωματεία και φορείς έχουν απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συγκεντρωθούν το πρωί στο Εφετείο, ζητώντας την απόδοση Δικαιοσύνης για τη σωρεία των εγκληματικών επιθέσεων της Χρυσής Αυγής με τη μητέρα του Παύλου Φύσσα να δηλώνει «Σας θέλω πάλι όλους δίπλα μου».

Σε μία δίκη που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορική, αφού στο εδώλιο έχει παραπεμφθεί ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος με πρωτοκλασάτα στελέχη και μέλη του, ύστερα από διαδικασία τρεισήμισι ετών, οδεύει προς το τέλος της για την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης.

Το λόγο πλέον έχει η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου η οποία θα διατυπώσει την κρίση της για την ενοχή ή μη των κατηγορούμενων αλλά κυρίως για το εάν η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση με πολιτικό μανδύα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αγόρευσή της θα διαρκέσει και την επόμενη εβδομάδα.

Η πρωτόδικη απόφαση που έκρινε εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή

Πρωτοδίκως, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ομόφωνα πως η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή, ιεραρχία και αξίες, αντίστοιχες των ναζιστικών μορφωμάτων στην Ευρώπη και οι εγκληματικές της ενέργειες δεν ήταν μεμονωμένες αλλά καλά σχεδιασμένες, στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος καταδικάστηκε ενώ επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Μετά την έφεση ωστόσο που άσκησε ο αναπληρωτής εισαγγελέας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Στέλιος Κωσταρέλος, τόσο οι επτά πρώην βουλευτές όσο και οι πέντε καταδικασθέντες για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε βαρύτερες ποινές, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στη φυλακή.

Στη φυλακή μόνο τρεις από τους κατηγορουμένους

Αυτό άλλωστε είναι το κρίσιμο ερώτημα στη δίκη αυτή, καθώς η πλειονότητα των κατηγορουμένων είναι εκτός φυλακής. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Μιχαλολιάκος ο οποίος αποφυλακίστηκε το καλοκαίρι, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μόνο ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο πρώην ευρωβουλευτής, Γιάννης Λαγός εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές εκτίοντας και δύο ποινές κάθειρξης δεκατριών ετών.

Απόντες οι περισσότεροι κατηγορούμενοι

Οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους επέλεξαν πάντως να μην εμφανιστούν ποτέ στο δικαστήριο, αλλά να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους. Πολλοί επίσης δεν προσήλθαν ούτε να απολογηθούν. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γιώργος Ρουπακιάς δεν ζήτησε τη μεταγωγή του στο δικαστήριο όταν επρόκειτο να απολογηθεί αλλά προτίμησε να αποστείλει επιστολή με τη …συγνώμη του, την τελευταία ημέρα της αποδεικτικής διαδικασίας.