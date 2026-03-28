Τι βρήκαν οι ειδικοί και τι σημαίνει αυτό για την πορεία των ερευνών τους.

Το περασμένο φθινόπωρο, αρχαιολόγοι βρήκαν μια νέα σειρά τάφων στα ερείπια Wangzhuang στην επαρχία Henan της κεντρικής Κίνας.

Ο πιο συναρπαστικός τάφος μπορεί να είναι ο M27, ο οποίος πιθανότατα ανήκε σε έναν προϊστορικό βασιλιά, κρίνοντας από το μέγεθος του τάφου, των φερέτρων και της πληθώρας ταφικών αντικειμένων. Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί πιστεύουν τώρα ότι ολόκληρος ο χώρος θα μπορούσε να ήταν η πρωτεύουσα ενός προϊστορικού βασιλείου, που προέρχεται από τον αρχαίο νεολιθικό πολιτισμό Dawenkou που υπήρχε από το 4000 π.Χ. έως το 2600 π.Χ.

«Η τελευταία ανακάλυψη δείχνει ότι τα ερείπια Wangzhuang δεν είναι ένας συνηθισμένος οικισμός, αλλά μάλλον η πρωτεύουσα ενός προϊστορικού βασιλείου», δήλωσε ο Zhu Guanghua, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Capital Normal και επικεφαλής αρχιτέκτονας της ανασκαφής, σύμφωνα με την China Daily.

Το μέγεθος του τάφου αποτελεί την πρώτη ένδειξη. Με μήκος περίπου 4,5 μέτρα και πλάτος περίπου 3,5 μέτρα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους της περιόδου. Ακόμα και το ξύλινο φέρετρο είναι εντυπωσιακό, με ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό δοχείο μαζί να έχουν εμβαδόν περίπου 182 τετραγωνικά πόδια. Επιπλέον, μέσα στον τάφο υπήρχαν περίπου 350 ταφικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 200 στολιδιών από νεφρίτη, εργαλεία από οστά, ζωικά λείψανα και 100 κεραμικά. Η παρουσία των γνάθων χοίρου - του πιο συνηθισμένου οστού ζώου στον τάφο - ήταν ένδειξη πλούτου.

Τα αντικείμενα εκτείνονταν στις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της αρχαίας Κίνας και της λεκάνης απορροής του ποταμού Γιανγκτσέ. «Οι ανακαλύψεις τους μαρτυρούν τις αρχικές ανταλλαγές του πρώιμου κινεζικού πολιτισμού, παρέχοντας στοιχεία για τη φύση της ποικιλομορφίας εντός του κινεζικού πολιτισμού», δήλωσε ο Λι Ζινγουέι, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Αρχαίας Ιστορίας στην Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών. «Αυτός ο χώρος προσφέρει σημαντικά παραδείγματα για τη μελέτη της πολιτισμικής σύντηξης σε διαφορετικές προϊστορικές περιοχές».

Ενώ πολλά αντικείμενα προέρχονταν από μακριά, υπήρχαν επίσης ευρήματα που υποδείκνυαν τοπικές τελετουργίες, όπως η ταφή των δοντιών ενός υδρόβιου ελαφιού και των αγγείων με μικρό στόμιο. Το περιοδικό Archaeology ανέφερε ότι ο Πολιτισμός Dawenkou είναι γνωστός για τις προόδους στην παραγωγή κεραμικής και βοήθησε στη διαμόρφωση της τελετουργικής κουλτούρας των κινεζικών δυναστειών.

Ο Guanghua πιστεύει επίσης ότι ο τάφος παρουσιάζει ενδείξεις ζημιών λίγο μετά την κατασκευή του. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια σκόπιμη πράξη ανυπακοής προς τους αντιπάλους, καθώς τα λείψανα του ιδιοκτήτη του τάφου αφαιρέθηκαν σε μεγάλο βαθμό- με μόνο τα οστά των δακτύλων να έχουν μείνει πίσω- και τα τελετουργικά κομμάτια έσπασαν σκόπιμα.

Ο M27 ήταν το πιο σημαντικό εύρημα στην περιοχή, αλλά οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν συνολικά 45 τάφους από τον Πολιτισμό Dawenkou. «Τα εξαιρετικά κεραμικά, τα λίθινα εργαλεία και τα αντικείμενα από νεφρίτη καταδεικνύουν έντονα τον καταμερισμό της εργασίας και το επίπεδο παραγωγικότητας εκείνη την εποχή», δήλωσε ο αρχαιολόγος Λιού Χαϊγουάνγκ. «Ο πλούτος των ταφικών αντικειμένων συνδέεται στενά με το μέγεθος των τάφων, υποδεικνύοντας ότι είχε ήδη αναδυθεί μια σαφής κοινωνική ιεραρχία και ταξική διαστρωμάτωση».

Πηγή Ρopular Μechanics