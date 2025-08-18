Games
Μάριους Μποργκ Χοιμπι: Για 4 βιασμούς κατηγορείται ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Μάριους Μποργκ Χοιμπι: Για 4 βιασμούς κατηγορείται ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Φωτογραφία: ASSOCIATED PRESS
Ο 28χρονος Μάριους Μποργκ Χοιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, αντιμετωπίζει κατηγορίες βίας, διατάραξης κοινής ησυχίας, βανδαλισμού, παραβίασης περιοριστικών μέτρων καθώς και για τέσσερις βιασμούς. Τι προκύπτει από τις έρευνες.

Ο Μάριους Μποργκ Χοιμπι, έπειτα από το πέρας μιας 10μηνης, διεξοδικής έρευνες προς το πρόσωπό του, φαίνεται να κατηγορείται για πληθώρα αδικημάτων περί βίας, ενώ πλέον κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη. Αναλυτικότερα, ο 28χρονος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, όπως αναφέρει η Le Monde, κατηγορείται για τον βιασμό τεσσάρων γυναικών και βρίσκεται υπό έρευνα από τις 4 Αυγούστου του προηγούμενου έτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεαρός, γεννήθηκε από μια σχέση της πριγκίπισσας πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάακον. Συγκεκιρμένα ο Μάριους φαίνεται πως έχει πατέρα τον Μόρτεν Μποργκ- ο οποίος επίσης παλιότερα είχε καταδικαστεί για κατάχρηση και εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Παρ’ όλα αυτά, ο νεαρός μεγάλωσε με το πριγκιπικό ζευγάρι και τα θετά του αδέρφια στο παλάτι. Αδέρφια του είναι η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, οι οποίοι τώρα είναι 21 και 19 ετών αντίστοιχα. Σε αντίθεση βέβαια με τα αυτούς, ο 28χρονος, δεν έχει επίσημο δημόσιο ρόλο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά λοιπόν και τα όσα δήλωσε η Στούρλα Χένρικσμπο στους δημοσιογράφους, ο Μάριους Μποργκ Χοιμπι, κατηγορείται πως προχώρησε σε σεξουαλική ασέλγεια προς τα πρόσωπα τεσσάρων γυναικών την ώρα που εκείνες κοιμόντουσαν.

Σε τουλάχιστον τρεις εκ των τεσσάρων υποθέσεων, ο νεαρός είχε γνωρίσει τις γυναίκες την ίδια ημέρα όπου και είχαν ολοκληρώσει σεξουαλική πράξη, συναινετικά.

Ταυτόχρονα ωστόσο ο Χόιμπι, κατηγορείται πως βιντεοσκοπούσε τα γεννητικά όργανα των γυναικών εν αγνοία τους.

Χρονικά, οι τέσσερις, φερόμενοι ως βιασμοί, φαίνεται να έλαβαν χώρα το 2018, το 2023 και το 2024, με τον τελευταίο να πραγματοποιείται κατόπιν της έναρξης της αστυνομικής έρευνας.

Οι εισαγγελικές αρχές δε, αναφέρουν πως ως τεκμήρια και αποδεικτικά στοιχεία υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό.

Άλλες κατηγορίες που βαραίνουν τον 28χρονο περιλαμβάνουν ενδοοικογενειακή: βία, ενάντια στην πρώην σύντροφό του, διατάραξη της ειρήνης και βανδαλισμοί και παραβίαση περιοριστικών μέτρων. Παρά ταύτα, το μόνο θύμα που αναγνωρίστηκε από τις εισαγγελικές αρχές ήταν η πρώην κοπέλα του Μάριους Μποργκ Χοιμπι, Νόρα Χάουκλαντ, η οποία ισχυρίστηκε πως έχει δεχτεί σωματική και ψυχολογική κακοποίηση τόσο το 2022 όσο και το 2023.

«Η βία συνίστατο, μεταξύ άλλων, στο ότι την χτυπούσε επανειλημμένα στο πρόσωπο, μεταξύ άλλων με σφιγμένη γροθιά, πνίγηκε, κλώτσησε και την άρπαξε δυνατά. Πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που μπορούν να αφήσουν μόνιμες ουλές και να καταστρέψουν ζωές», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Στην παρούσα φάση δε, το παλάτι και η οικογένεια του νεαρού παραμένουν σιωπηλοί, με τον εισαγγελέα να δηλώνει πως ο Χόιμπι, ως μέλος της βασιλική οικογένειας, δεν θα έχει πιο ελαφριές ή πιο αυστηρές κυρώσεις ή μεταχείριση από οποιονδήποτε άλλον έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες πράξεις.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος έχει παραδεχτεί την επίθεση και τον βανδαλισμό που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 2024, ενώ σε δημόσια δήλωσή του είχε πει πως ενήργησε «υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης μετά από έναν καβγά», έχοντας όπως συμπλήρωσε «ψυχικά προβλήματα» ενώ είχε συμπληρώσει πως πάλευε: «για μεγάλο χρονικό διάστημα με την κατάχρηση ουσιών».

