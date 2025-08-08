Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας

«Όλα ξεκίνησαν από ένα χακάρισμα στον λογαριασμό μου στο TikTok».

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Γκουντάρας.

Όπως είπε ο ίδιος, η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν χάκαραν τον λογαριασμό του στο TikTok.

«Εχω πάει το πρωί το παιδί μου προπόνηση και για να περάσει η ώρα μου μπαίνω στο TikTok. Μου λένε ότι ζητούν πνευματικά δικαιώματα για κάτι και αρχίζουν και μου στέλνουν κάτι κωδικούς. Εκ των υστέρων μου είπαν ότι τα μηνύματα ήταν όντως από το TikTok, αλλά αυτά που έγραφα τα έπαιρναν οι χάκερς», τόνισε.

«Μου έστελναν μηνύματα στο WhatApp, με το λογότυπο του TikTok, πώς μπορώ να ανακτήσω τον λογαριασμό μου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς να τους ζητήθηκαν χρήματα, είπε: «Δεν μπήκα στη διαδικασία να επικοινωνήσω. Ενας λογαριασμός, πάλι στο WhatsApp, μου είπε ότι "είμαστε οι χάκερς και για να πάρεις τον λογαριασμό σου πίσω θα πρέπει να κάνεις τα ακόλουθα βήματα". Μετά πήγα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μου είπαν να μην απαντήσω ποτέ σε αυτό το μήνυμα».