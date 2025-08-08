Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας Φωτογραφία: Instagram
«Όλα ξεκίνησαν από ένα χακάρισμα στον λογαριασμό μου στο TikTok».

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Γκουντάρας.

Όπως είπε ο ίδιος, η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν χάκαραν τον λογαριασμό του στο TikTok.

«Εχω πάει το πρωί το παιδί μου προπόνηση και για να περάσει η ώρα μου μπαίνω στο TikTok. Μου λένε ότι ζητούν πνευματικά δικαιώματα για κάτι και αρχίζουν και μου στέλνουν κάτι κωδικούς. Εκ των υστέρων μου είπαν ότι τα μηνύματα ήταν όντως από το TikTok, αλλά αυτά που έγραφα τα έπαιρναν οι χάκερς», τόνισε.

«Μου έστελναν μηνύματα στο WhatApp, με το λογότυπο του TikTok, πώς μπορώ να ανακτήσω τον λογαριασμό μου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς να τους ζητήθηκαν χρήματα, είπε: «Δεν μπήκα στη διαδικασία να επικοινωνήσω. Ενας λογαριασμός, πάλι στο WhatsApp, μου είπε ότι "είμαστε οι χάκερς και για να πάρεις τον λογαριασμό σου πίσω θα πρέπει να κάνεις τα ακόλουθα βήματα". Μετά πήγα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μου είπαν να μην απαντήσω ποτέ σε αυτό το μήνυμα».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Γκουντάρας για τη διάρρηξη στο σπίτι του: Όλα έγιναν σε 16 λεπτά, οι κάμερες κοιτούσαν στον ουρανό

Γκουντάρας για τη διάρρηξη στο σπίτι του: Όλα έγιναν σε 16 λεπτά, οι κάμερες κοιτούσαν στον ουρανό

Life
Γρηγόρης Γκουντάρας: Διέρρηξαν το σπίτι του στο Λαγονήσι – «Πήραν ακόμα και τους κουμπαράδες των παιδιών»

Γρηγόρης Γκουντάρας: Διέρρηξαν το σπίτι του στο Λαγονήσι – «Πήραν ακόμα και τους κουμπαράδες των παιδιών»

Life
Ο Σεφερλής «παρενόχλησε» τον Γκουντάρα στην παράστασή του: «Βλέπει η γυναίκα μου»

Ο Σεφερλής «παρενόχλησε» τον Γκουντάρα στην παράστασή του: «Βλέπει η γυναίκα μου»

Life
Ψηφιακή απάτη: Πώς θα κάνετε ασφαλείς συναλλαγές

Ψηφιακή απάτη: Πώς θα κάνετε ασφαλείς συναλλαγές

Ελλάδα

NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική – Δείξτε λίγο σεβασμό»

Άδωνις Γεωργιάδης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική – Δείξτε λίγο σεβασμό»

healthstat.gr
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ienergeia.gr
Πρώτες βοήθειες: Πώς αντιμετωπίζονται οι καλοκαιρινοί τραυματισμοί στα μάτια

Πρώτες βοήθειες: Πώς αντιμετωπίζονται οι καλοκαιρινοί τραυματισμοί στα μάτια

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ienergeia.gr
HELLENiQ ENERGY: Απόκτηση αιολικών έργων στη Ρουμανία - Είσοδος στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας

HELLENiQ ENERGY: Απόκτηση αιολικών έργων στη Ρουμανία - Είσοδος στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας

ienergeia.gr
Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού 9,9 εκατ. για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ασφάλειας

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού 9,9 εκατ. για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ασφάλειας

ienergeia.gr